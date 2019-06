Pressemitteilung BoxID: 756274 (Deutscher Bibliotheksverband (DBV) e.V.)

Dr. Hannelore Vogt erhält die Karl-Preusker-Medaille 2019

Der Dachverband der Bibliotheksverbände, Bibliothek & Informati­on Deutschland (BID) e.V., verleiht die Karl-Preusker-Medaille 2019 an die Direktorin der Stadtbibliothek Köln, Dr. Hannelore Vogt. Die Bundesvereinigung würdigt damit Hannelore Vogts innovatives Denken und Handeln, mit dem sie die Stadtbibliothek Köln zu einer der attraktivsten Kultur- und Bildungsreinrichtungen vergleichbarer Art in Europa gemacht hat. Sie hat dadurch der gesamten deutschen Bibliotheksszene wichtige Impulse gegeben. Die Aus­zeichnung wird am 31. Oktober 2019 in Köln verliehen.



In ihrer Begründung hebt die Jury hervor, dass Dr. Hannelore Vogt risi­kofreudig und mit unkonventionellen Denkansätzen viele innovative Ent­wicklungen angestoßen hat, die eine große Resonanz bei den Nutzerin­nen und Nutzern bewirkt haben. Sie betrachte diese als teilnehmende Akteurinnen und Akteure – so gäben beispielsweise junge Menschen als „Junior Experten“ ihr Wissen an Erwachsene weiter. Bürgerbeteili­gung und aktive Teilhabe stünden für sie im Vordergrund.



Sie initiierte das deutschlandweit erste MINT-Festival und etablierte den ersten Makerspace, ein öffentlich zugängliches Experimentierlabor, in einer deutschen Bibliothek. Gerade der kollaborative Ansatz der Makerspace-Initiative hat große Strahlkraft in das gesamte öffentliche Bibliothekswesen hinein entfaltet und wurde mittlerweile an vielen Stand­orten umgesetzt oder weiterentwickelt. Auch neu konzipierte Ver­anstal­tungsreihen wie MINT-Vorlesepaten, Virtual Reality Kurse oder „Science Slams“, gehen mutig über traditionelle Lernformate hin­aus und nehmen auch die digitale Bildung in den Fokus.



Mit der Stadtteilbibliothek in Köln-Kalk realisierte sie einen idealen „Dritten Ort“, einen Wohlfühlort mit hoher Aufenthaltsqualität, der weit über Deutschlands Grenzen hinaus Aufmerksamkeit erregt. Mit partizi­pa­tiven Angeboten und digitalen Services nimmt sie mediale und gesell­schaftliche Entwicklungen auf und positioniert die Stadtbibliothek als öffentlichen Ort mitten in der Stadtgesellschaft.



Hannelore Vogt geht mit ungewöhnlichen Partnern wie FabLabs oder dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kooperationen ein und beschreitet so neue Wege. Die Stadtbibliothek Köln wurde für ihre weg­weisende strategi­sche Arbeit 2015 mit dem Prädikat „Bibliothek des Jahres“ ausgezeichnet, Hannelore Vogt selbst erhielt im selben Jahr vom Kölner Kulturrat den Titel „Kulturmanagerin des Jahres“. Vorher wurde unter ihrer Leitung auch die Stadtbücherei Würzburg als „Bibliothek des Jah­res“ prämiert und mit dem branchenübergreifenden „Bayern-Online-Preis“ gewürdigt. Als unermüdliche Botschafterin für Kultur- und Bil­dungsarbeit und für das Lebenslange Lernen tritt sie unter anderem als Referentin des Goethe-Instituts weltweit in Erscheinung und war für die Bill & Melinda Gates Foundation als strategische Beraterin tätig.



Indem sie Bibliothek anders denkt und neue Ideen proaktiv umsetzt, hat Dr. Hannelore Vogt einen herausragenden Beitrag zur Entwicklung des deutschen Bibliothekswesens geleistet. Sie wird die Karl-Preusker-Medaille am 31. Oktober 2019 in Köln entgegennehmen. Die Lau­datio wird der Intendant der Kölner Philharmonie, Louwrens Langevoort, halten.



Die Karl-Preusker-Medaille erinnert an Karl Benjamin Preusker (1786-1871), der am 24. Oktober 1828 im sächsischen Großenhain eine Schulbibliothek gründete, aus der wenig spä­ter die erste Öffentliche Bibliothek in Deutschland hervorging.



Die Auszeichnung wird seit 1996 an Personen und Institutionen verliehen, die den Kultur- und Bildungsauftrag des Bibliothekswesens in herausragender Weise fördern und unterstützen. Zu den Persönlichkeiten, die bisher mit der Medaille geehrt wurden, gehören unter anderem Bundespräsident a. D. Horst Köhler, Ranga Yogeshwar und die Allianz der Wissenschaftsorganisationen.



Weitere Informationen zur Karl-Preusker-Medaille finden Sie im Internet unter https://www.bideutschland.de/de_DE/karl-preusker-medaille

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (