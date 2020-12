Die Lern-App AgrarQuiz (AQ) des Bauernverbandes Südbrandenburg wurde in der Kategorie „Lehr- und Lernmedien zur ökonomischen Bildung“ mit dem 1. Preis des SCHULEWIRTSCHAFT-Preises 2020 ausgezeichnet. Die Jury würdigte insbesondere das für Zwischen- und Abschlussprüfungen hilfreiche Lerninstrument als gute Ergänzung zum Präsenzunterricht. Analog einer Lernkartei, wird der Lernstoff mit der App abwechslungsreich wiederholt, bis die Inhalte richtig eingeprägt sind. Zu bestimmten Fragen finden sich ergänzende Erklärungen, optional lassen sich Bilder und Links zu weiterführenden Inhalten sowie andere Themenfelder einfügen.



„Die einfach bedienbare App fördert auf spielerische Weise eigenständiges Lernen und spricht damit auch weniger lernaffine Zielgruppen an“, so Carmen Lorenz, Geschäftsführerin der Bauernverbandes Südbrandenburg. „Diese Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit und für uns ein wichtiger Meilenstein bei der bundesweiten Etablierung von AgrarQuiz“. Der Vize-Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Werner Schwarz, freut sich über den Preis: „Diese Auszeichnung zeigt, dass auch in der agrarischen Bildung neue Wege zum digitalen Lernen gegangen werden. Die App spricht junge Menschen an und fördert auch den persönlichen Ehrgeiz, denn Schülerinnen und Schüler können sich in einem Wissenswettbewerb gegenseitig herausfordern.“



Auch ausgezeichnet wurde das Projekt „Kuhpon“ aus Mecklenburg-Vorpommern, dass Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften einen realistischen Einblick in einen modernen Landwirtschaftsbetrieb ermöglicht. „Mit diesem Projekt wird eine Brücke zwischen Schulunterricht und beruflichen Alltag geschlagen und weckt so Interesse an einer landwirtschaftlichen Ausbildung“, so Schwarz. „Wir freuen uns, dass die Landwirtschaft bei der diesjährigen Preisverleihung gleich zweimal vertreten ist und gratulieren den Preisträgerinnen und Preisträgern.“



Die AgrarQuiz-App steht auch Auszubildenden, Lehrern und Ausbildern über die Grenzen Südbrandenburgs hinaus zur Verfügung. Neben angehenden Landwirten, Tierwirten und Fachkräften für Agrarservice finden sich auch hilfreiche Informationen für Gärtner. Weitere Informationen unter: https://www.bv-suedbrandenburg.de/seite/326508/agrarquiz.html.

(lifePR) (