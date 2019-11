Pressemitteilung BoxID: 777737 (Deutscher Bauernverband e.V.)

Deutscher Bauernverband mit neuer Webseite

Der Deutsche Bauernverband hat in einem Relaunch seinen Internetauftritt neu gestaltet. Eine frische, moderne Webseite bietet Interessierten mehr Hintergrundgrundinformationen zu agrarpolitischen Themen. Aktuelle Fragen und politische Debatten werden nun noch intensiver mit Fakten und Einschätzungen hinterlegt und zusätzlich mit Social Media verlinkt. Kern der neuen Webseite sind die Themendossiers und Faktenchecks, ein breiter Fundus an tiefgehenden Informationen rund um die deutsche Landwirtschaft. Dazu gehört eine ebenfalls deutlich verbesserte Darstellung des DBV-Situationsberichts mit seinen Zahlen, Daten und Grafiken zur Landwirtschaft.



Auch das Angebot für die Presse wurde deutlich ausgebaut. Neben den klassischen Pressemitteilungen bietet die Rubrik Presse&Medien Fotos, Videos, O-Töne und Grafiken an. Außerdem wurden die Social-Media-Aktivitäten des Verbandes auf der neuen Homepage zusammengebunden.



Hier finden Sie die neue DBV-Webseite: www.bauernverband.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (