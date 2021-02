Gemeinsam mit 23 Partnern der deutschen Tourismusindustrie, darunter fünf touristische Landesmarketingorganisationen, präsentiert die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) das Reiseland Deutschland auf der ITB Berlin NOW. Im Fokus des virtuellen DZT-Auftritts steht die Recovery-Strategie für das Deutschland-Incoming während und nach der Corona-Krise.



Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT: „Gerade in Zeiten der Pandemie ist eine starke Präsenz auf dem wichtigsten B2B-Marktplatz der internationalen Reiseindustrie ITB NOW 2021 unverzichtbar. Wir stehen mit allen Märkten den Key Accounts der globalen Reiseindustrie und unseren Partnern der deutschen Tourismusbranche zur Verfügung, um aktuelle Themen, Recovery-Strategien aus der Corona-Krise und Projekte für 2021 zu beraten. Damit garantieren wir eine kontinuierliche Marktbearbeitung und bieten zugleich unseren Partnern eine Plattform für internationales Geschäft.



Der virtuelle Messeauftritt der DZT steht interessierten Teilnehmern an den vier Messetagen für Speed Networkings, Einzel- und Gruppengespräche zur Verfügung.

Neben der Präsentation des Reiselandes Deutschland und eigenen Veranstaltungen ist die DZT auf Panels und Diskussionsrunden zur Zukunft des Tourismus auf der ITB Berlin NOW Convention 2021 als Gesprächspartner gefragt.

(lifePR) (