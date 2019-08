Pressemitteilung BoxID: 763847 (Deutsche Wohnen SE)

Kunst für den Kiez: Deutsche Wohnen unterstützt Berlin Mural Fest

Vom 26.8. bis 10.9.2019 findet zum zweiten Mal das Berlin Mural Fest (BMF) in der Hauptstadt statt, bei dem international bekannte Urban-Art-Künstler große Gemälde an Brandwänden gestalten, sogenannte Murals. Das Wohnungsunternehmen Deutsche Wohnen, in dessen Beständen man bereits Murals in Berlin und Frankfurt am Main finden kann, unterstützt das Festival und stellt zehn weitere Wände, vor allem im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, zur Verfügung.



Mit der Entscheidung, Marzahn-Hellersdorf als diesjährigen Hotspot für die großflächigen Kunstwerke auszuwählen, rückt der Fokus der Aufmerksamkeit auch auf Orte außerhalb der bereits bekannten Berliner Urban-Art-Hotspots. Bis jetzt sind es vorrangig Bezirke innerhalb des S-Bahn-Rings, in denen sich Murals finden, wie etwa in Friedrichshain-Kreuzberg. Zudem bieten die Giebelwände der Deutsche Wohnen-Hochhäuser in Hellersdorf und Marzahn beste Voraussetzungen für großflächige Kunstwerke.



Die Künstlerauswahl, die international bekannte Urban-Art-Künstler umfasst, wurde von den Dixons kuratiert, die bereits beim ersten BMF 2018 für einen gelungenen Auftakt sorgten. Wer dieses Jahr mit dabei ist, wird bei Instagram und auf der Facebook-Seite verraten. Weitere Informationen zum Ablauf finden sich auch auf der Website des BMF. Zudem gibt es eine App, in der alle Murals sowie Informationen zu Standort und Künstler zu finden sind. Besonderes Highlight ist der Nightwalk am Abend des 7. und 8. September, bei dem die fertigen Murals illuminiert und durch Projektionen ergänzt werden.



Als urbane Wohnungsgesellschaft mit ebenso zahlreichen wie vielseitigen Quartieren in den Metropolen Deutschlands ist der Deutsche Wohnen die Förderung von Kunst im öffentlichen Raum ein besonderes Anliegen. Aus diesem Grund engagiert sich das Wohnungsunternehmen für die Entwicklung der Urban-Art-Szene, finanziert Projekte von Künstlern und stellt Häuserflächen – als Leinwände für die urbanen Kunstwerke – zur Verfügung. Mit diesem Ansatz möchte die Deutsche Wohnen nicht nur junge Kunst fördern, sondern sich darüber hinaus für eine lebendige und abwechslungsreiche Berliner Kiezkultur einsetzen. Mit der Unterstützung des BMF, das Murals von Künstlern und Künstlerkollektiven aus aller Welt präsentiert, setzt sich die Deutsche Wohnen zudem für die internationale Etablierung Berlins als Urban-Art-Metropole ein. Weitere Informationen zum Engagement der Deutsche Wohnen im Bereich Urban Art sind auf der Website des Unternehmens zu finden.

