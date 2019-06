Pressemitteilung BoxID: 754773 (Deutsche Wohnen AG)

Smart-WG belegt 2. Platz beim SmartHome Deutschland Award 2019

Die „smarte“ Studierenden-WG, die im Rahmen der Institute of Electronic Business-Initiative (IEB) B-CoLab gegründet wurde und mit Unterstützung der Deutsche Wohnen durchgeführt wird, wurde mit dem 2. Preis des SmartHome Deutschland Award 2019 ausgezeichnet. Damit zählt das Projekt zu den Besten der Kategorie „Studentisches Projekt“. Der Preis wird jährlich von der SmartHome Initiative Deutschland e.V. verliehen.



Bei der Preisverleihung am 29. Mai im Roten Rathaus Berlin betonte die Jury: „Die Qualität der Bewerbungen lag noch selten so nahe beieinander wie in diesem Jahr“. Der zweite Preis ist für die Smart-WG entsprechend eine große Auszeichnung.



Entwickelt wurde die Smart-WG von Prof Dr. Dr. Thomas Schildhauer, Gründer und Direktor des Institute of Electronic Business e.V. (IEB), und Prof. Dr. Daniel Michelis vom Studiengang Online-Kommunikation der Hochschule Anhalt. Gemeinsam mit dem Berliner Wohnungsunternehmen Deutsche Wohnen, das den WG-Bewohnern eine Kreuzberger Altbauwohnung zur Verfügung gestellt und ausgestattet hat, konnte das Projekt realisiert werden. Die smarte Ausrüstung kommt vom Spezialisten für Gebäudeautomation iHaus, einem weiteren Kooperationspartner des innovativen Projekts.



Seit Oktober 2017 haben so Studierende die Möglichkeit, während ihres Praktikums in der vernetzten Wohngemeinschaft zu wohnen, in der sie die Funktionsweise smarter Technologien erforschen und darüber in ihrem WG-Blog diesmartwg.com berichten. In der WG experimentieren die Studierenden beispielsweise, wie die Steuerung von Haushaltsgeräten per Sprachassistentin oder ein intelligentes Sicherheitssystem alltägliche Lebensabläufe im Wohnumfeld verändern. Geleitet wird die Smart-WG von Stefan Stumpp (IEB).



Vom Institute of Electronic Business e.V. (IEB) initiiert, stützt sich das B-CoLab Projekt auf die Säulen Co-Working, Co-Researching und Co-Living von Studenten, Wissenschaftlern und Unternehmen wie der Deutsche Wohnen. Damit schafft das IEB bereits in der Ausbildung junger Talente den Brückenschlag zwischen Forschung und Wirtschaft.

