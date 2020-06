Pressemitteilung BoxID: 804150 (Deutsche Versicherungsakademie GmbH)

DVA-Hygienekonzept: Präsenzveranstaltungen wieder möglich

Neue staatliche Förderungen für Weiterbildungen

Ab sofort bietet die Deutsche Versicherungsakademie (DVA) wieder Tagungen, Seminare und Lehrgänge als Präsenzveranstaltungen an. Wegen der Corona-Pandemie konnten zuletzt nur Online-Seminare und Selbstlernprogramme gebucht werden.



Möglich macht dies ein Hygienekonzept, das von der DVA gemeinsam mit der Deutschen Makler Akademie (DMA) ausgearbeitet wurde. Es sorgt für die Sicherheit eines Veranstaltungsbesuchs.



Bei Tagungen werden gebrandete Masken für alle Teilnehmer ausgelegt. Es besteht eine Pflicht zur Registrierung beim Check-In per QR-Code, der auf den Tagungsunterlagen zu finden ist. Alle Bereiche des Hotels sind desinfiziert. Im Tagungsraum selbst gilt ein Abstand von 2,5 bis 3 Metern pro Person, für den gesamten Veranstaltungsort sind 1,5 Meter Abstand einzuhalten. Die Anzahl der maximal möglichen Personen richtet sich nach den jeweiligen behördlichen Vorgaben. Über die Regelungen zum Abstandhalten und Verlassen des Tagungsraums informieren die Moderatoren. Statt Headsets verwenden alle Referenten nur noch Krawatten-Mikrofone.



Zudem stehen für Fragerunden Mikrofone in den Gängen. Teilnehmern, die nicht vor Ort dabei sein können, wird ein Live-Stream per App angeboten. Auch externe Referenten können dazu geschaltet werden. Um Gedränge zu vermeiden, werden die Pausenbereiche erweitert und mehrere Stationen für Speisen und Getränke geschaffen. Als Mittagessen wird ein Menü serviert.



Neben den bewährten Präsenzveranstaltungen werden künftig neben Blended Learning – Lösungen auch noch mehr Online-Seminare angeboten. Es stehen hierfür nun zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten bereit, die übersichtlich in neun Online-Fachbereiche gegliedert sind: Digitalisierung, Soft Skills, Vorsorge, Private Sach- und Vermögensversicherung, Wirtschafts- und Rechtsthemen, Gewerbliche Sach- und Vermögensversicherung, Investment und Immobilien, Versicherungsfach- und Spartenwissen sowie Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung.



Für Weiterbildungen stellen verschiedene Bundesländer Bildungs- und Qualifizierungsschecks zur Verfügung. Neu hinzugekommen ist der Bayerische Bildungsscheck für Fortbildungen im Bereich Digitalisierung. Die DVA ist bereits mit diversen Weiterbildungen im Themenbereich Digitalisierung, wie beispielsweise dem Onlinelehrgang „Geprüfter Learning-Consultant (DVA)“ oder dem Onlineseminar „Teamführung 4.0 - Teams über digitale Medien führen und entwickeln“, für diese Förderung zugelassen. Dabei handelt es sich um einen Pauschalzuschuss von 500 Euro. Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Bayern steuerpflichtig beschäftigt sind und deren Brutto-Jahreseinkommen über 20.000 Euro liegt, können diesen Weiterbildungsscheck in Anspruch nehmen. Die Weiterbildung muss mindestens acht Stunden dauern und sich mit dem Thema Digitalisierung befassen.



Für Weiterbildungen haben Bund und Länder mit dem Qualifizierungschancengesetz (QCG) und dem Arbeit-von-morgen-Gesetz (AvmG) Instrumente geschaffen um Arbeitgeber im Transformationsprozess und der Kompetenzentwicklung zur Digitalisierung zu begleiten und finanziell zu unterstützen. Diese Förderungen im Zuge des Strukturwandels ermöglichen Versicherungsunternehmen und Agenturen je nach Unternehmensgröße zwischen 15% bis zu 100% der Kosten von Weiterbildungen einzusparen. Gleichzeitig können Zuschüsse zum Arbeitsentgelt für in Förderung befindliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beantragt werden. Förderfähige Angebote der DVA sind hier beispielsweise die Qualifizierungskurse im Sinne der §§ 34 d, f oder i Gewerbeordnung – Versicherungsfachmann/-frau (IHK), Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK), Fachmann/-frau für Immobiliendarlehensvermittlung (IHK) oder Vertriebsqualifizierungen wie der „Geprüfte Firmenkundenberater (DVA)“ , der „Geprüfte Agenturmanager (DVA)“ oder auch die Qualifizierung zum „Technischen Underwriter (DVA)“. Die DVA verfügt über die Trägerzulassung und berät ihre Kunden individuell zu Zertifizierungs- und damit Fördermöglichkeiten für einzelne Maßnahmen.



Weitere Informationen sind auf der DVA-Website zu finden: www.versicherungsakademie.de

