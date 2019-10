Pressemitteilung BoxID: 772951 (Deutsche Schillergesellschaft e.V.- Deutsches Literaturarchiv Marbach -)

Neu erschienen: Hands on! Schreiben lernen, Poesie machen

Wie lernen wir schreiben? Wie beginnen wir, von Hand Buchstaben zu formen und daraus dann Wörter und Sätze und: Literatur zu bauen? Im Marbacher Magazin zu der von Hans Magnus Enzensberger angeregten Ausstellung erkunden Heike Gfrereis und Sandra Richter im Vorwort Grundlagen, Geschichten und Perspektiven des Schreibens und Denkens mit der Hand, Hans Magnus Enzensberger und Jan Bürger fragen im Gespräch unter dem Titel »Kritzeln, schreiben, wischen«: Ist die Epoche der Handschrift vorbei? Und schließlich zeigen Schulhefte, Kinderbriefe, Schreibübungen, Schriftspiele und Buchstabenerfindungen von Friedrich Schiller bis Theresia Enzensberger, welche Folgen Schönschreibzwang und Ausdruckswille haben können. Kommentiert werden sie von Cornelia Funke, Heike Gfrereis, Durs Grünbein, Vera Hildenbrandt, Felicitas Hoppe, Lea Kaiser, Alexander Kluge, Martin Kuhn, Tamara Meyer, Lydia Christine Michel, Judith Schalansky und Yoko Tawada.



Marbacher Magazin 167 | Hands on! Schreiben lernen, Poesie machen Hrsg. von Heike Gfrereis und Sandra Richter. 100 Seiten, zahlreiche farb. Abb. Fadengeheftete Broschur mit SU. Marbach a.N.: ISBN 978-3-944469-43-0. EUR 12,00.



Die Rote-Faden-Ausstellung ›Hands on! Schreiben lernen, Poesie machen‹ ist noch bis zum 1. März 2020 im Literaturmuseum der Moderne und im Schiller-Nationalmuseum zu sehen. ›Hands on!‹ wird vom Freundeskreis des Deutschen Literaturarchivs Marbach gefördert.





