Das Marbacher Magazin zur Ausstellung ›Laß leuchten! Peter Rühmkorf – selbstredend und selbstreimend‹ zeigt Rühmkorf – für Anfänger und Fortgeschrittene – als vielfältigen Lyriker, Sammler von Kinder- und Spottversen, Bühnenautor, Tagebuchschreiber, der unter anderem das Format ›Jazz& Lyrik‹ in Deutschland populär machte. Zugang zu Rühmkorfs Werk und Leben verschaffen neun Essays zu wichtigen Themen des Autors; Pia Frankenberg, Nora Gomringer, Jan Philipp Reemtsma, Heinrich Detering und Jan Wagner kommentieren Gedichte. Rühmkorfs Nachlass, der mit Abstand umfangreichste des Deutschen Literaturarchivs Marbach, wird abschließend im Archiv-Gespräch vorgestellt. Neben Manuskripten zeigt das Magazin zahlreiche Fundstücke des Sammlers Peter Rühmkorf.



Peter Rühmkorf (1929–2008) war lange Jahre in Hamburg an der Elbe zu Hause, doch seine Manuskripte ›wohnen‹ bereits seit 1980 im Deutschen Literaturarchiv Marbach auf der Schillerhöhe. Dort präsentiert die Arno Schmidt Stiftung 2020/21 Leben und Werk des Künstlers und streitbaren Intellektuellen mit einer umfangreichen Ausstellung zu seinem Leben und Werk.



»Peter Rühmkorf zählt zu den prägendsten Bestandsgebern des Deutschen Literaturarchivs, auch durch seine Begeisterung für den eigenen Nachruhm im Archiv. Wir freuen uns besonders, dass sich seine Vision von einem Peter Rühmkorf post mortem mit Leben füllt.« // Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach MM 171.172 | Laß leuchten! Peter Rühmkorf – selbstredend und selbstreimend, 192 Seiten, zahlreiche farb. Abb. Fadengeheftete Broschur mit Schutzumschlag. ISBN 978-3-944469-52-2. EUR 18,00. www.dla-marbach.de/shop. ET: 25. Oktober 2020.



Die Eröffnung der Ausstellung findet am 25. Oktober um 11 Uhr im Kilian-Steiner-Saal (Archivgebäude) statt. Es sprechen Jan Philip Reemtsma, Nico Bleutge und Sandra Richter. Geschlossene Veranstaltung.





