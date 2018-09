25 Dichterporträts von Werner vom Scheidt gehen an das Deutsche Literaturarchiv Marbach

13.09.18

Die Ike und Berthold Roland-Stiftung überlässt 25 Dichterporträts von Werner vom Scheidt (1894–1984) dem Deutschen Literaturarchiv Marbach als Schenkung. Die meist signierten grafischen Blätter von Werner vom Scheidt zeigen Autoren wie Alfred Döblin, André Gide, Elisabeth Langgässer, Hermann Hesse, William Shakespeare, Martha Saalfeld, Bernhard Shaw und andere.



Die Ike und Berthold Roland-Stiftung, im Dezember 2007 gegründet, unterstützt deutschlandweit herausragendes Engagement von kulturellen Institutionen mit Förderpreisen. Schenkungen der Stiftung gingen seit 2007 u.a. an die Casa die Goethe in Rom, das Museum Louvre und die französische Nationalbibliothek in Paris, das Hermann-Hesse-Museum Montagnola und das Schweizerische Literaturarchiv in Bern.



Die Übergabe durch Berthold Roland, Vorstandsvorsitzender der Ike und Berthold Roland-Stiftung Mannheim, an den Direktor des Deutschen Literaturarchivs Marbach Ulrich Raulff findet am 20. September 2018 um 16 Uhr statt; sie ist nicht öffentlich. Medienvertreter werden um Anmeldung gebeten: presse@dlamarbach. de.





