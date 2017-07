Duales Studium 2018 bei der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern

Duales Studium mit Praxisbezug? Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern ist dafür der richtige Ansprechpartner. Der Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung für die Region Ober-, Mittel- und Unterfranken ist ein Arbeitgeber mit rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bietet vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten an. Unter anderem auch ein duales Studium.



Doch wer sich für einen Studienplatz beim Rentenversicherungsträger mit der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen qualifizieren möchte, der darf eine wichtige Frist nicht versäumen: Noch bis zum 9. Juli 2017 kann man sich am zentralen Auswahlverfahren des Bayerischen Landespersonalausschusses anmelden, um sich damit den Einstieg in die Beamtenlaufbahn (dritte Qualifikationsebene) zu ermöglichen. Mehr dazu findet man im Internet unter www.lpa.bayern.de.



Alles Wissenswerte zum dualen Studium und weiteren vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei einem großen Arbeitgeber mit zwei Hauptverwaltungen in Bayreuth und Würzburg, zahlreichen Außenstellen und eigenen Rehabilitationskliniken findet man auch im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de/ausbildung.

