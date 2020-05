Pressemitteilung BoxID: 800697 (Deutsche Rentenversicherung Nordbayern)

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern nimmt persönliche Beratungstermine wieder auf

Nur nach vorheriger Terminvereinbarung

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Nordbayern bietet wieder persönliche Beratungen vor Ort an. Die Auskunfts- und Beratungsstellen in Ansbach, Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Hof, Nürnberg und Würzburg sowie die Sprechtage in Bad Kissingen und in Roth sind ab kommenden Dienstag, 2. Juni wieder für Kundenbesuche geöffnet.



„Dies jedoch ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung sowie ohne Begleitperson. Bitte nehmen Sie vor einem Besuch in einer unserer Auskunfts- und Beratungsstellen unbedingt telefonisch Kontakt auf. Die Kontaktdaten findet man auf unserer Internetseite unter www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de/beratungsstellen. Spontanberatungen können aufgrund der aktuellen Situation nicht durchgeführt werden. In Anlehnung an die Entscheidung der Staatsregierung bitten wir unsere Besucher, ihre Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen“, informiert Pressesprecherin Sandra Skrzypale.



„Bitte sehen Sie von einem Besuch ab, wenn bei Ihnen Erkältungssymptome oder erhöhte Temperatur auftreten“, so Sandra Skrzypale weiter.



Für den Gesundheitsschutz wird zusätzlich gesorgt: Im Wartebereich wurden Vorkehrungen getroffen, um die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten. Plexiglasscheiben im Kundenbereich sorgen für zusätzlichen Schutz.



„Wir freuen uns, für unsere Versicherten wieder vor Ort persönlich da sein zu können“, sagt Pressesprecherin Sandra Skrzypale. „Dennoch empfehlen wir unseren Kundinnen und Kunden, die telefonische Beratung und unser Online-Angebot weiterhin bevorzugt in Anspruch zu nehmen.“



Kompetente Beratung und individuelle Auskünfte am Telefon – die Experten der Rentenversicherung beantworten alle Fragen zum Thema Rente, Reha und Altersvorsorge gewohnt zuverlässig unter der kostenfreien Servicenummer 0800 1000 48018.



Für die Aufnahme von Anträgen wird um telefonische Kontaktaufnahme mit der jeweiligen Auskunfts- und Beratungsstelle oder um Terminvereinbarung unter der genannten Servicenummer gebeten.



Zahlreiche Anliegen können im Internet über die Online-Dienste unter www.deutsche-rentenversicherung.de/online-dienste unkompliziert

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (