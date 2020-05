Pressemitteilung BoxID: 799162 (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See)

Corona Krise - Zum Neustart der Schulmensen bieten Stefan Marquard und die KNAPPSCHAFT Unterstützung an

- TV- und Sternekoch Stefan Marquard und die KNAPPSCHAFT bieten kostenlose Hilfe für Schulen

- Schulen können sich bewerben



Für die Schulverpflegung in Deutschland, an der täglich etwa drei Millionen SchülerInnen teilnehmen, gibt es kein einheitliches und somit schnell modifizierbares Verpflegungssystem. Zahlreiche Schulen haben Probleme mit der Umsetzung des Hygienekonzeptes zur Essensausgabe.



Auch sind während der langen Zeit der Schulschließungen einige Caterer in finanzielle Schwierigkeiten geraten oder sogar pleitegegangen und können daher die gewohnte Struktur der Schul- und Kitaverpflegung nicht mehr aufrechterhalten.



Um aber die Versorgung der SchülerInnen schnell wieder gewährleisten zu können, bieten TV- und Sternekoch Stefan Marquard und die KNAPPSCHAFT im Rahmen ihres gemeinsamen Präventionsprojekts „Sterneküche macht Schule“ individuelle Hilfe direkt vor Ort an und das kostenlos.



Kompetenz in Schulverpflegung



Beginnend mit einer Beratung vor Ort und der Erarbeitung geeigneter Ablauf-und Hygienekonzepte – auch für die Frischküche -, unterstützen Stefan Marquard und sein Team Schulen und Schulträger. In den letzten fünf Jahren haben sie bereits über 80 Schulen und Kitas auf dem Weg zu einer leckeren, frischen und gesunden Schulverpflegung begleitet.



Interessierte Schulen und Schulträger können sich ab sofort für eine Teilnahme bewerben: www.sternekueche-macht-schule.de oder per Mail an sternekueche@allrights.de



Bettina am Orde, Geschäftsführerin der KNAPPSCHAFT betont: „Eine schmackhafte und ausgewogene Ernährung ist gerade bei Schulanfängern eine der wesentlichen Voraussetzungen für Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und gesundes Wachstum. Mit Stefan Marquard und unserem Projekt, ‘Sterneküche macht Schule’, bieten wir engagierten Schulen und Kitas ein praktikables und nachhaltiges Konzept zum Neustart und zur Verbesserung ihres Verpflegungsangebotes, direkt vor Ort.



Über Stefan Marquard



Er steht seit über 35 Jahren für eine revolutionäre und bessere Küche. Der gelernte Koch und Metzger wurde mit einem Michelin-Stern, mit der „Goldenen Schlemmerente“ sowie mit 18 Punkten im Gault Millau ausgezeichnet. Mit dem Gastrostern 2017 wurde er zum besten Koch Deutschlands gewählt. Vielfache Fernsehauftritte, wie in „Die Kochprofis – Einsatz am Herd“, „Promi Dinner“, „Topfgeldjäger –Profi Spezial“ sowie mehr als 10 Kochbücher machten ihn einem breiten Publikum bekannt. Marquard ist aber nicht nur TV-Star und Kochbuchautor sondern auch Trainer für Spitzenköche. Besonders am Herzen liegt ihm die Arbeit mit Kindern. So setzte er sich bereits seit 5 Jahren an Schulen erfolgreich für eine gesündere und trotzdem schmackhafte Schulverpflegung ein. Weitere Informationen unter http://www.stefanmarquard.com.

