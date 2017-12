Selbstständige Erzieher: Viele Tageseltern sichern sich ab - mit Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung

Wer Kinder betreut, tut auch etwas für seine Zukunft – selbst dann, wenn es nicht die eigenen sind. Denn viele Tageseltern sind pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung. Damit haben sie Anspruch auf eine medizinische oder berufliche Reha, auf eine Rente bei Erwerbsminderung und natürlich auf eine finanzielle Absicherung im Alter. Allein bei der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover sind rund 3.000 selbstständige Erzieher rentenversichert, teilte das Haus jetzt mit.



Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung beträgt derzeit 18,7 Prozent. Den zahlen selbstständige Erzieher nur zur Hälfte, wenn sie ihre Einkünfte über die Jugendpflege erhalten. Den restlichen Betrag übernimmt die Jugendpflege. Allerdings: Wer nach Abzug der Betriebskosten regelmäßig bis zu 450 Euro im Monat verdient, ist in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfrei.



2015 betreuten nach Angaben des Landesamtes für Statistik in Niedersachsen 6.460 Tageseltern fast 21.800 Mädchen und Jungen in der öffentlich geförderten Kindertagespflege. Wer mit dem Gedanken spielt, als Tagesmutter oder Tagesvater Kinder in Obhut zu nehmen, sollte sich an seinen Rentenversicherer wenden und klären, ob künftig Rentenbeiträge fällig werden. Weitere Informationen gibt es auf www.deutsche-rentenversicherung-braunschweig-hannover.de sowie am kostenfreien Servicetelefon unter 0800 1000 480 10.

