Bei der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover eine runde Sache: die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Familienfreundlicher Arbeitgeber – seit 20 Jahren trägt die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover diesen Titel ganz offiziell. Ausgezeichnet mit dem Zertifikat zum audit berufundfamilie wird dem niedersächsischen Rentenversicherer jetzt zum siebten Mal in Folge eine besonders familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bescheinigt. Und die macht sich gerade auch in Corona-Zeiten bezahlt, in der der Dienstleister sicher und verlässlich für seine Kunden erreichbar ist.



Für die beständige Servicebereitschaft sorgen Arbeitsplätze im Homeoffice wie auch vielfältige Teilzeitmodelle, die der Rentenversicherer immer weiter ausgebaut hat. Mütter und Väter erhalten spezielle Weiterbildungsmöglichkeiten, beim beruflichen Wiedereinstieg werden sie besonders unterstützt. Auch für den Arbeitsplatz der Zukunft tariert das Haus die Angebote rund um Kind und Karriere ständig neu aus, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in einer digitalisierten Arbeitswelt erfolgreich mitzugestalten. So lassen sich auch persönliche Bedürfnisse der Beschäftigten innerhalb von Arbeitszeit, Familienzeit und Freizeit flexibel aufeinander abstimmen.



Die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover wurde für ihre familienfreundlichen Angebote erstmals im Jahr 2000 ausgezeichnet. Damit gehört sie bundesweit zu den ersten Arbeitgebern, die mit diesem Qualitätssiegel geehrt wurden. Nach dem ersten Grundzertifikat im audit berufundfamilie folgte drei Jahre später das Zertifikat. Inzwischen hat sich das Haus die Auszeichnung auch „mit dauerhaftem Charakter“ gesichert.



Erstmals in der über 20-jährigen Geschichte des audit berufundfamilie erhielt der Rentenversicherer das Zertifikat jetzt in einem Online-Event. Als Schirmherrin hob Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey in ihrer Rede den niedersächsischen Rentenversicherer für seine beständigen Erfolge in der familienfreundlichen Personalpolitik besonders hervor. „Gerade in den letzten Wochen hat sich gezeigt, wie wichtig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist“, so Dr. Giffey. „Wenn Schule und Kita fehlen – dann kommt es auf die Flexibilität der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber an.“

