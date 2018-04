Achtspuriges Ausbildungsjahr 2018

Die Motorsportsaison und die Saison der Deutsche Post Speed Academy 2018 sind gestartet. Acht junge Rennsportler werden dem Förderkader in diesem Jahr angehören. Neben fünf Kandidaten, die bereits auf Speed Academy-Erfahrung aus den vergangenen Jahren zurückblicken können, schließen sich drei weitere aufstrebende Motorsporttalente an: Die Neuzugänge Luca Engstler (18), Leon Köhler (18) und Justin Häußermann (18) treten in diesem Ausbildungsjahr zusammen mit bereits etablierten Kandidaten an, um dem Traum von einer Karriere als Profi-Motorsportler durch die umfassende Ausbildung der Deutsche Post Speed Academy zusätzlichen Schub zu geben.



Fahrerisches Können, technisches Verständnis, körperliche Fitness, Teamgeist, Persönlichkeit, Kommunikation und Selbstvermarktung – das Förderprogramm der Deutsche Post Speed Academy ist so universell, wie es die Anforderungen an einen Profi-Rennsportler sind.



Acht Förderkandidaten werden sich in der Saison 2018 den Aufgaben auf dem Weg zu einer Rennsportkarriere mit Unterstützung des erfolgreichsten deutschen Förderprogramms im Motorsport stellen. Zusätzlich zu den erfahrenen Teilnehmern Lirim Zendeli (18), Dennis Marschall (21), Jannes Fittje (18), Mike David Ortmann (18) und David Beckmann (17) gehen 2018 drei neue Talente ins Rennen um die besten Platzierungen, die eine hochkarätig besetzte Fachjury in den nächsten Monaten vergeben wird. „Wir wollen es den jungen Motorsportlern durch unsere Hilfe ermöglichen, auf alle Herausforderungen und auch Schwierigkeiten, die ihnen im Rennsport-Leben begegnen können, vorbereitet zu sein. Deswegen bieten wir ein Ausbildungsprogramm, das so vielfältig wie möglich sein soll“, so Alexander Safavi, Projektleiter der Deutsche Post Speed Academy.



Auf den Spuren von DTM-Champions und Formel-1-Fahrern



Das Ausbildungsprogramm der Deutsche Post Speed Academy hat in den vergangenen Jahren bereits vielen aufstrebenden Talenten im Motorsport geholfen: Die acht Förderkandidaten treten in die Fußstapfen von Vorgängern wie etwa Pascal Wehrlein (Formel 1/DTM-Gesamtsieger 2015), Daniel Abt (Formel E), Nico Hülkenberg (Formel 1, Sieger des 24-Stunden-Rennens von Le Mans 2015), Marco Wittmann (DTM-Gesamtsieger 2014 und 2016) oder René Rast (amtierender DTM Champion).



Neben der Hilfestellung durch die Ausbildung können die Kandidaten außerdem Fördergelder in Höhe von insgesamt 200 000 Euro gewinnen, die die Akademie jährlich ausschüttet, um die kostenintensiven jungen Rennsportkarrieren zu unterstützen.



Die Deutsche Post Speed Academy ist das erfolgreichste deutsche Nachwuchsförderungsprogramm im Motorsport und unterstützte unter anderem die Profi-Rennfahrer Timo Glock, Nico Hülkenberg, Adrian Sutil, Marco Wittmann, Pascal Wehrlein sowie den amtierenden DTM-Champion René Rast in deren Karrieren. Bereits seit 2004 werden junge, talentierte Rennfahrer auf dem Weg in den Profi-Motorsport begleitet. Neun prominente und fachkundige Jurymitglieder, wie beispielsweise Timo Glock, Jens Marquardt, Norbert Haug und Kai Ebel, bewerten die Leistung der Förderkandidaten über einen Zeitraum von 12 Monaten.



Alle Informationen über Aktivitäten und Wertungsstand des Förderprogramms bieten tagesaktuell die Seite facebook.com/Speed.Academy.de und die Website www.speed-academy.de.

Darüber hinaus finden Rennsport-Interessierte hier zahlreiche Gewinnaktionen und viele Rennsport-News.



Zusätzlich geben das Magazin „Faszination Speed“ und die News-Zeitung „Speed News“ mehrmals im Jahr Einblicke in die Arbeit der Rennsport-Akademie, verbunden mit Informationen, Impressionen und Stories aus der Erlebniswelt Motorsport, Autofahren und Lifestyle.

