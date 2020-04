Pressemitteilung BoxID: 794144 (Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.)

Alle Mitarbeiter in den Kliniken haben Bonus verdient

DKG zu den Vorschlägen zu Bonuszahlung und steuerlichen Vergünstigungen

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald Gaß, begrüßt die aktuellen Vorschläge aus der Politik, Menschen, die in der derzeitigen Corona-Krise besonders belastet sind, durch Bonuszahlung aus dem Bundeshaushalt oder steuerliche Vergünstigungen zu belohnen. Die Arbeit im Krankenhaus ist Teamarbeit, die von Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und einer Vielzahl anderer Berufsgruppen gemeinsam geleistet wird. Deshalb haben auch alle Mitarbeiter der Kliniken einen Bonus verdient, betont die DKG. „Diejenigen, die an der unmittelbaren Versorgung der Patienten beteiligt sind, haben diese finanzielle Anerkennung verdient. In gleicher Weise sind aber auch die Labormitarbeiter bei den Testungen, die Medizinischen Fachangestellten in den Fieberambulanzen, die Logistiker bei den Reorganisationen, die IT-Experten in der Medizintechnik, die Reinigungskräfte mit ihren Desinfektionsaufgaben und viele mehr Teil dieses Teams im Krankenhaus und leisten ihren besonderen Beitrag zur Bewältigung der Ausnahmesituation“, so der Präsident der DKG.



Ein einfaches und unmittelbar wirkendes Instrument wäre zum Beispiel ein besonderer Steuerfreibetrag für alle Beschäftigten im Krankenhaus, wie ihn der Bundesfinanzminister ins Spiel gebracht hat. Um die extrem belasteten Mitarbeiter in der Krise besonders zu würdigen, könnten zusätzlich die Überstunden bis zum Ende der Krise von der Besteuerung freigestellt werden.

