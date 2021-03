Die Aktie der Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) wurde am heutigen Tage an der Johannesburg Stock Exchange ("JSE") gelistet. Damit wurde das angekündigte Zweitlisting in Südafrika erfolgreich umgesetzt. Das Zweitlisting ist nicht mit einer Kapitalerhöhung verbunden.



Vor der Notierungsaufnahme an der JSE hat die DKR in der Vorwoche eine erfolgreiche Roadshow mit südafrikanischen Investoren durchgeführt und dabei mehr als 20 unterschiedliche Termine wahrgenommen. Hierbei wurde das große Interesse der Investoren an der Equity Story der DKR und dem Zweitlisting in Südafrika nochmal bestätigt.



Mit dem Zweitlisting an der JSE beabsichtigt die DKR den mittel- bis langfristigen Aufbau eines Track Records mit südafrikanischen Investoren sowie eine Verbesserung der Liquidität der Aktie in absehbarer Zeit.



Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Konsum REIT-AG: "Wir freuen uns über die Notierungsaufnahme an der JSE und sind somit der erste deutsche REIT mit einem Listing in Südafrika. Wir sind überzeugt, dass dies ein sinnvoller Schritt ist, um die professionelle und immobilienaffine Investorenbasis in Südafrika zu erschließen, die vom weiteren Wachstum der DKR profitieren möchte."

