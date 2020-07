Pressemitteilung BoxID: 806602 (Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft))

Christian Veit wird neues Vorstandsmitglied der Deutschen Hypo

Der Aufsichtsrat der Deutschen Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) hat Christian Veit in seiner heutigen Sitzung in den Vorstand der Bank berufen. Er rückt damit als gleichberechtigtes Vorstandsmitglied an die Seite von Andreas Rehfus.



Veit tritt die Position zum 1. September 2020 an und folgt auf Sabine Barthauer, die die Deutsche Hypo nach vier Jahren im Vorstand verlassen wird. Veit übernimmt die Zuständigkeit für die Marktfolgebereiche der Bank. Die Verantwortung für das Marktressort der Deutschen Hypo wird zukünftig bei Andreas Rehfus liegen.



Christian Veit (49) ist seit 1997 für den NORD/LB Konzern tätig. Der Diplom-Bankbetriebswirt nahm verschiedene Führungspositionen bei den Luxemburger Tochterinstituten NORD/LB Luxembourg S.A. und NORD/LB Covered Finance Bank S.A. ein. Seit 2012 war er Vorstandsvorsitzender der dortigen Pfandbriefbank der NORD/LB und fusionierte die Tochterbanken in 2015 zur heutigen NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank.



Ende des Jahres 2016 übernahm Veit den Vorstandsvorsitz der Bremer Landesbank und verantwortete die vollständige Integration der Bank in die NORD/LB. Nach der zum 31. August 2017 erfolgten Fusion wurde er Regionalvorstand für Bremen und Oldenburg sowie Leiter des Sparkassen-Verbundgeschäfts der NORD/LB. Seit 2018 hat Veit zusätzlich verantwortungsvolle Aufgaben bei der Kapitalisierung und Neuaufstellung der NORD/LB eingenommen. Seit Februar 2020 ist er Co-Leiter des Transformationsprogramms NORD/LB 2024.



Thomas Bürkle, Vorstandsvorsitzender der NORD/LB und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Hypo, sagte: „Mit Christian Veit haben wir eine Idealbesetzung für den Vorstand unserer Immobilienfinanzierungstochter gefunden. Er verfügt über umfassende Kenntnisse in der Leitung von Banken, internationale Erfahrungen und breites Wissen in der Transformation von Unternehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm in neuer Funktion.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (