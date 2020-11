Insgesamt wurden an diesem Wochenende dreimal der erste Rang, einmal 100.000 Euro und eine Sofortrente bei Deutschlands traditionsreichster Soziallotterie gewonnen. Die Gewinnerinnen und Gewinner kommen aus Hamburg, dem Landkreis Harburg, dem Kreis Coesfeld, dem Landkreis Oldenburg und aus Kassel



In ganz Deutschland wurde an diesem Wochenende gejubelt. Insgesamt fünf Mitspielerinnen und Mitspieler konnten sich über einen großen Gewinn bei der traditionsreichsten Soziallotterie Deutschlands freuen. Als am Sonntag um 17.59 und 19.59 im Ersten die Gewinnzahlen der Deutschen Fernsehlotterie bekannt gegeben wurden, war für die Mitspielerinnen und Mitspieler klar, dass ihr großes Los wurde:



Ein Mitspieler aus Hamburg gewinnt 408.378 EUR im ersten Rang mit einem MEGA-LOS in der sechswöchentlichen Hauptziehung.



Ein Mitspieler aus dem Landkreis Harburg gewinnt 408.378 EUR im ersten Rang mit einem Dauer-LOS in der sechswöchentlichen Hauptziehung.



Ein Mitspieler aus dem Kreis Coesfeld gewinnt 408.378 EUR im ersten Rang mit einem MEGA-LOS in der sechswöchentlichen Hauptziehung.



Eine Mitspielerin aus dem Landkreis Oldenburg gewinnt die Sofortrente mit einem Jetzt-geht`s-LOS in der sechswöchentlichen Hauptziehung.



Eine Mitspielerin aus Kassel gewinnt 100.000 EUR im zweiten Rang mit einem MEGA-LOS in der wöchentlichen Prämienziehung.



Verkündet wurden die Gewinnzahlen der traditionsreichsten Soziallotterie Deutschlands am Sonntag, den 29. November im Ersten. Präsentiert werden die Gewinnzahlen von Projekten der Soziallotterie, die dank des Einsatzes der Mitspielerinnen und Mitspieler gefördert werden können. So stellte am vergangenen Wochenende der mit 55.000 Euro geförderte Notruf Mirjam aus Hannover seine Arbeit vor. Das Beratungs- und Vermittlungsangebot hilft Mädchen und Frauen mit ihren Sorgen während einer Schwangerschaft.



„Wir sagen herzlichen Glückwunsch und gleichzeitig Danke an alle, die uns unterstützen! Denn mit dem Prinzip Helfen und Gewinnen setzt sich jede Mitspielerin und jeder Mitspieler dafür ein, dass wir in ganz Deutschland soziale Projekte fördern können“, so Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie. Im letzten Jahr gab es insgesamt 834.818 Gewinner bei der Deutschen Fernsehlotterie, darunter zehn neue Millionäre. Insgesamt wurden 2019 durchschnittlich 5,6 Millionen Euro monatlich als Gewinn ausgeschüttet.



Dank ihrer Mitspielerinnen und Mitspieler erzielte die Deutsche Fernsehlotterie von 1956 bis heute einen karitativen Zweckertrag von über 2 Milliarden Euro. Damit konnte die Soziallotterie über ihre zugehörige Stiftung, das Deutsche Hilfswerk, mehr als 9.300 Projekte fördern. Im Jahr 2019 wurden insgesamt rund 47,5 Millionen Euro an 368 soziale Projekte vergeben. Mindestens 30 Prozent der Loseinnahmen fließen jedes Jahr über die Stiftung Deutsches Hilfswerk in den guten Zweck. Kindern, Jugendlichen, Familien, Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung wird so ein besseres Leben ermöglicht. Die geförderten Projekte sollen dabei das solidarische Miteinander stärken und aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen begegnen.

(lifePR) (