11. MAIK - Münchner außerklinischer Intensiv Kongress

24.09.18

Über MAIK - Münchner außerklinischer Intensiv Kongress



Der MAIK ist ein Kongress mit fachlicher Spezialisierung auf die außerklinische Intensivversorgung und ist mittlerweile bundesweit anerkannt. Vertreten sind dabei alle Berufsgruppen, die innerhalb der Intensivpflege tätig sind, sodass ein spannender Austausch zwischen allen Berufsgruppen gegeben ist. Aber auch für Patienten, Angehörige oder persönliche Assistenten, kann der Kongress als optimal Austauschplattform fungieren und Impulse weitergeben. Dieses Jahr findet der Kongress vom 26. bis 28. Oktober im Holiday Inn Munich (im City Centre) statt.



Jedes Jahr wird zudem eine Person mit dem MAIK Award ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise in der Intensivpflege engagiert hat.



Programm



Auf Sie wartet ein vielfältiges Programm zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, die vorher festgesetzt wurden. Neben Fachvorträgen und Diskussionsrunden, können Sie auch an verschiedenen Workshops teilnehmen. Die gesamte Programmübersicht können Sie hier finden: Programmübersicht MAIK 2018.



Tickets



Die Anmeldung und Tickets finden Sie hier, außerdem können sich Betroffene und Angehörige direkt per E-Mail für die Konditionen melden.

