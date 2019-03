Innovative digitale Lösungen für den Mittelstand

14.03.19

Auf der HANNOVER MESSE 2019 präsentiert die DBU innovative Projekte für nachhaltige Digitalisierung und Energieeffizienz in der mittelständischen Wirtschaft. Auf dem DBU-Gemeinschaftsstand in Halle 2 (A 02) zeigen sechs mittelständische Unternehmen und Forschungsinstitutionen digitale und innovative Lösungen für einen effizienten Energie- und Ressourceneinsatz in der Industrie – von der innovativen Kältemaschine eChiller über ein neues Isolierglas mit einer extremen Wärmedämmfähigkeit bis hin zum digitalem Stoffstrommanagement.



Folgende sechs Mitaussteller präsentieren auf der Hannover Messe 2019 ihre beispielhaften Lösungen für nachhaltige Digitalisierung und Energieeffizienz in der mittelständischen Wirtschaft:





eChiller – die innovative Kältemaschine mit dem sicheren und natürlichen Kältemittel Wasser • Efficient Energy GmbH

Xenon-4-Kammer Isolierglas mit maximaler Wärmedämmfähigkeit • Helmut Hachtel GmbH

Energie- und materialeffiziente Herstellung von Kupfer-Verbundhalbzeugen mittels Verbundgießen • BÖGRA Technologie GmbH / RWP GmbH

GG-Detector – Multispektrale TrueColor-Sensorarrays zur Echtzeiterkennung von Pflanzen • Premosys GmbH / Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Ressourceneinsparung durch prozessorientiertes, digitales Stoffstrommanagement für KMU • Hochschule für Technik- und Wirtschaft Berlin / NOVAPAX Kunststofftechnik Steiner GmbH & Co. KG

Messsysteme für elektrische Kenngrößen zum optimierten Energiemanagement • EurA AG

digital - Kompetenzplattform für Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand • B.A.U.M. e.V. / DBU





Geplante Events:



Dienstag, den 2. April - DBU-Messetag zum Thema „Unternehmen für den Klimaschutz“ Die DBU präsentiert gemeinsam mit den „Klimaschutz-Unternehmen e. V.“ und beispielhaften Projektpartnern innovative Lösungen von Unternehmen für den Klimaschutz.



Anschließend laden wir zum Messeempfang mit DBU-Generalsekretär Alexander Bonde ein. Messestand der DBU in Halle 2 A 02, 12 Uhr - 13 Uhr



Mittwoch, den 3. April - Kompetenzplattform Nachhaltig.digital DBU stellt gemeinsam mit BAUM e.V. die Kompetenzplattform für Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand vor. Für den Mittelstand in Deutschland ist nachhaltig.digital der Ort für Ideen, Produkte, Lösungen, Inspiration und Diskussion. Wir präsentieren im Rahmen eines Messetalks digitale und innovative Lösungen für einen effizienten Energie- und Ressourceneinsatz und laden anschließend zum Empfang. Messestand der DBU in Halle 2 A 02, 12 Uhr - 13 Uhr



Mehr Informationen finden Sie unter www.dbu.de/hannovermesse

(lifePR) (