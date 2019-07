Pressemitteilung BoxID: 760992 (Deutsche Bundesbank)

Geldmengenentwicklung im Euro-Währungsgebiet: Juni 2019

.

• Die Jahreswachstumsrate der weit gefassten Geldmenge M3 sank im Juni 2019 auf 4,5 % nach 4,8 % im Mai.

• Die Jahreswachstumsrate des enger gefassten Geldmengenaggregats M1, das den Bargeldumlauf und die täglich fälligen Einlagen enthält, belief sich im Juni wie bereits im Vormonat auf 7,2 %.

• Die Jahreswachstumsrate der bereinigten Buchkredite an private Haushalte lag im Berichtsmonat wie bereits im Mai bei 3,3 %.

• Die Jahreswachstumsrate der bereinigten Buchkredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften blieb im Juni mit 3,8% gegenüber dem Vormonat unverändert.



Komponenten der weit gefassten Geldmenge M3

Die Jahreswachstumsrate der weit gefassten Geldmenge M3 sank im Juni 2019 auf 4,5 % gegenüber 4,8% im Mai; ihr Dreimonatsdurchschnitt bis zum Berichtsmonat betrug damit 4,7 %. Die Komponenten von M3 entwickelten sich dabei wie folgt: Das jährliche Wachstum des enger gefassten Aggregats M1, das den Bargeldumlauf und die täglich fälligen Einlagen enthält, belief sich im Juni wie im Monat zuvor auf 7,2 %. Die Jahresänderungsrate der sonstigen kurzfristigen Einlagen (M2 - M1) ging im Berichtsmonat auf -0,1 % (nach 0,7 % im Vormonat) zurück. Die Zwölfmonatsrate der marktfähigen Finanzinstrumente (M3 - M2) lag im Juni bei -3,7 % nach -2,7 % im Mai.



Betrachtet man die Beiträge der einzelnen Komponenten zur Jahreswachstumsrate von M3, so beliefen sich diese für das enger gefasste Geldmengenaggregat M1 wie bereits im Mai auf 4,8 Prozentpunkte, für die sonstigen kurzfristigen Einlagen (M2 - M1) auf 0,0 Prozentpunkte (nach 0,2 Prozentpunkten im Mai) und für die marktfähigen Finanzinstrumente (M3 - M2) auf -0,2 Prozentpunkte (gegenüber -0,1 Prozentpunkten im Vormonat).



Mit Blick auf die geldhaltenden Sektoren lag die jährliche Wachstumsrate der in M3 enthaltenen Einlagen privater Haushalte im Juni bei 5,8 % nach 5,9 % im Mai, während sich die entsprechende Zuwachsrate der M3-Einlagen nichtfinanzieller Kapitalgesellschaften im Berichtsmonat auf 5,7 % erhöhte, verglichen mit 5,4 % im Mai. Die Jahresänderungsrate der M3-Einlagen nichtmonetärer finanzieller Kapitalgesellschaften (ohne Versicherungsgesellschaften und Pensionseinrichtungen) betrug im Juni -0,8 % gegenüber -0,7 % im Vormonat.



Gegenposten der weit gefassten Geldmenge M3

Stellt man die nicht M3 betreffenden Posten der konsolidierten Bilanz des MFI-Sektors (M3-Gegenposten) in den Vordergrund, so lässt sich die jährliche Wachstumsrate von M3 für Juni 2019 wie folgt aufgliedern: Die Kredite an den privaten Sektor steuerten 3,3 Prozentpunkte bei (nach 2,8 Prozentpunkten im Vormonat), die Nettoforderungen an Ansässige außerhalb des Euroraums 2,4 Prozentpunkte (wie im Vormonat), die Kredite an öffentliche Haushalte -0,1 Prozentpunkte (nach 0,2 Prozentpunkten im Vormonat), die längerfristigen finanziellen Verbindlichkeiten -1,2 Prozentpunkte (gegenüber -0,8 Prozentpunkten) und die übrigen M3-Gegenposten 0,1 Prozentpunkte (wie bereits im Vormonat).



Kredite an Nicht-MFIs im Euro-Währungsgebiet

Was die Kreditentwicklung betrifft, so belief sich das jährliche Wachstum der gesamten Kreditvergabe an Nicht-MFIs im Euroraum im Juni 2019 auf 2,2 % nach 2,1 % im Vormonat. Die Zwölfmonatsrate der Kredite an öffentliche Haushalte verringerte sich im Berichtsmonat auf -0,2 % gegenüber 0,7 % im Mai, während sich die entsprechende Zuwachsrate der Kredite an den privaten Sektor im Juni auf 3,0 % erhöhte, verglichen mit 2,6 % im Vormonat.



Die Jahreswachstumsrate der (um Kreditverkäufe und -verbriefungen sowie fiktive Cash-Pooling-Aktivitäten) bereinigten Buchkredite an den privaten Sektor stieg im Juni auf 3,5 % nach 3,3 % im Mai. Dabei war die jährliche Zuwachsrate der bereinigten Buchkredite an private Haushalte im Berichtsmonat mit 3,3 % gegenüber dem Vormonat unverändert, und die Jahreswachstumsrate der an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften vergebenen bereinigten Buchkredite entsprach mit 3,8% ebenfalls dem Stand des Vormonats.

