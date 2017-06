Reisemobil-Oberklasse erstrahlt in neuem Glanz

Dethleffs hat im neuen Modelljahr seiner Reisemobil-Oberklasse Globetrotter noch mehr Glanz verliehen und sowohl dem Integrierten- als auch dem Alkoven-Flaggschiff des Allgäuer Herstellers ein äußerst schmuckes neues Interieur verpasst. In diesem Zuge wurden auch Detailverbesserungen vorgenommen und sowohl die Küche als auch das Bad mit pfiffigen Ideen veredelt. Beim Globetrotter XXL Alkoven wurde außerdem das Außendesign mit Rahmenfenster in Privacy Black versehen sowie einer ansprechenden, neuen Beklebung modernisiert und ist optional nun auch in der Kombination silberfarbenes Fahrerhaus mit gleichfarbigem Aufbau erhältlich. Zudem bekam das Raumwunder einen neuen Grundriss mit großem Kingsize-Doppelbett. Gleich geblieben sind die soliden Charakterzüge der beiden Oberklasse-Baureihen, die in puncto Raumangebot, Zuverlässigkeit, Qualität und Wintertauglichkeit deutliche Maßstäbe setzen. Alle Modelle basieren auf der Dethleffs Lifetime-Plus Technologie mit einem komplett verrottungssicheren Aufbau. Die moderne, beladbare Doppelboden-Konstruktion macht die Fahrzeuge zudem optimal wintertauglich, denn in diesem beheizten Keller sind Bordtechnik und die gesamt Wasserinstallation frostsicher untergebracht. Beide Baureihen versprechen dank ihrer großzügigen und luxuriösen Serienausstattung Komfort pur, bei dem auf nichts verzichtet werden muss. Den Globetrotter XLI gibt es zum Preis ab 104.999 Euro und in der Premiumversion ab 120.999 Euro. Der Globetrotter XXL A wird zum Preis ab 122.999,- Euro angeboten.



Interieur



Beide Dethleffs Oberklasse-Baureihen erstrahlen im neuen Modelljahr mit komplett neuem Interieur-Design. Beim Möbelbau wurden dabei die Gene des Globetrotter XL I auf den XXL A übertragen, dessen klare, geradlinige Formgebung den Innenraum des Alkoven-Modells noch moderner und edler wirken lässt. Damit verschmilzt die Oberklasse auch fürs Auge ersichtlich in eine Einheit.



Edel ist auch die neue, warme Holzoptik Almeria Esche, deren querverlaufende Maserung den bereits schon großzügigen Innenraum der beiden Flaggschiffe noch größer erscheinen lässt. Das Holz der Dachschrankklappen ist serienmäßig mit einem warmen Weißton kombiniert, der sich auch auf den Ablageflächen wiederfindet. Optional können die Klappen der Dachschränke, die mit Applikationen und hochwertigen Griffen in Chromoptik versehen sind, auch in Hochglanz geordert werden. Dann wird der Eschenholzton mit einem Gloss-Überzug veredelt, was dem Innenraum noch mehr Glanz verleiht. Passend zur neuen Holzoptik gibt es zwei Stoff-Wohnwelten zur Auswahl: Bozen, mit seinen Anthrazit-farbene Polsterbezügen, oder Platinum, das Hellgrau mit Dunkelgrau kombiniert. Optional können Liebhaber von Echtleder-Bezügen ihre Sitzgruppe im hellbeigen Meran ordern.



Pfiffige Ideen und edle Details runden das neue Innenleben der Globetrotter-Baureihen ab. In den Küchen fällt sofort das clevere Multiflex-Schienensystem ins Auge. Die beiden in der Verbindungswand zum Bad eingelassenen Schienen können mit verschiedensten Haken und Halterungen bestückt werden, so dass alles griffbereit, aber trotzdem platzsparend aufbewahrt ist. Sowohl in der Küche als auch im Bad gibt es nun haushaltsübliche Metall-Wasserarmaturen. Die neue Wandverkleidung in moderner Fliesenoptik sowie die schwarze, hinterleuchtete Duschkonsole werten das Bad der beiden Baureihen noch weiter auf.



Ab sofort können die Serviceklappen der Garagen auch einhändig geöffnet und geschlossen werden.



Neue Sonderausstattungen für den XXL A



Der Globetrotter XXL Alkoven unterstreicht die Besonderheit der Dethleffs Oberklasse durch sein souveränes Auftreten, das mit seiner schieren Größe und einer einzigartigen Formgebung beeindruckt. Aber auch seine inneren Werte genügen höchsten Ansprüchen. Um auch ganz speziellen, individuellen Wünschen gerecht zu werden, wurde die Liste seiner Sonderausstattungen erweitert. Ab sofort kann der Dethleffs Riese auch mit einem 80 Liter Gastank, einer Zentralverriegelung für den Aufbau, die auch die Serviceklappen einschließen, einer Alarmanlage, einer Außendusche, 32-Zoll-Fernseher mit Soundboard, einer zweiten 150-Ah-Batterie und einer 210-Ah-Lichtmaschine, einem Lederlenkrad, Markise mit LED-Beleuchtung, der Vorbereitung für einen Kompressor-Kühlschrank und für eine Solaranlage sowie in Glattblech Silber mit silberfarbenem Fahrerhaus und vielen weiteren Details geordert werden. Das optionale Elektrik-Paket wird analog dem Globetrotter XLI ab sofort zentral in der Heckgarage verbaut.



Neuer Grundriss XXL A 9050-2



Im Modelljahr 2018 gibt es den Globetrotter XXL A, neben der Einzelbetten-Variante, auch mit einem riesigen Kingsize-Bett im Heck. Rechts und links von diesem befinden sich großzügige Kleiderschränke. Vor dem Schlafbereich liegt das Bad, dessen Dusche und der separate Toilettenraum sich zu einen großen Raumbad verbinden lassen. Durch die Abtrennung zum vorderen Bereich wird das Heck zum gemütlichen Ruhe- und Ankleidezimmer, geschützt vor Blicken und Geräuschen aus dem Font. Zusätzlich gibt es noch eine Schiebetüre mit Ganzkörperspiegel im Schlafbereich, so dass das Raumbad sowohl nach vorne als auch nach hinten abgetrennt werden kann. Die Küche ist mit viel Stauraum, Ablageflächen und einem riesigen 190 l Kühlschrank ausgestattet. An der Sitzgruppe, die optional auch zu einem weiteren Bett umgebaut werden kann, haben mehr als sechs Personen Platz zum Verweilen. Viel Platz gibt es auch im großen Alkoven, dessen Liegefläche ganze 215 auf 150 cm bemisst.



Der Globetrotter XXL A 9050-2 basiert wie sein Einzelbetten-Pendant auf dem Iveco-Chassis und ist ebenfalls 886 cm lang und 233 cm breit. Seine Höhe beträgt 345 cm, die Stehhöhe ist 211 cm. Auch er verfügt über bis zu sechs Schlafplätze und ist serienmäßig mit 180 PS ausgestattet. Die technisch zulässige Gesamtmasse liegt bei 6,7 Tonnen mit Zuladungsreserven von über 1.700 kg. Optional kann das Fahrzeug sogar auf bis zu 7,2 Tonnen aufgelastet werden, dann können sogar über 2.200 kg zusätzliche Urlaubsutensilien mit an Bord.



Wer ein Boot oder zusätzliches Vehikel mit auf Reisen nehmen möchte, kann sich über eine Anhängelast von 3,5 Tonnen freuen. Der Preis des Kingsize-Boliden liegt bei 122.999,- Euro.

