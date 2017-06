Frischer Wind im Luxus-Caravan: Der neue Exclusiv

Im neuen Modelljahr bringt Dethleffs in seine Caravan-Oberklasse Exclusiv, die mit ihrer gehobenen Serienausstattung und edlen Materialen höchsten Ansprüchen gerecht wird, frischen Wind. Vor allem im Interieur, bei dem modernes, edles Design auf durchdachte Funktionalität und eine Vielzahl an serienmäßigen Highlights trifft, kommt die volle Pracht des Exclusiv zur Geltung. Der Innenraum präsentiert sich in einem Kontrast aus modernem Weiß mit einer in Grau gehaltenen Strukturholzoptik. Die Dachschrankklappen in dreidimensionaler Bicolor-Optik können sogar auf Wunsch mit Beleuchtung geordert werden. Für ein wohliges Ambiente sorgt das neue, stimmungsvolle Lichtkonzept mit direkten und indirekten, dimmbaren Lichtquellen und der beleuchteten Küchenrückwand. Zwei hochwertige Stoffwohnwelten aus edlen, robusten Polsterbezügen stehen zur Wahl. Wer helle Stoffe bevorzugt, liegt mit Lavin in Softweiß richtig. Amaro ist mit einem Mix aus Grau, Anthrazit und Cremeweiß die dunklere Variante. Bequeme Kopfstützen im Schlaf- und Eckkopfstützen im Wohnbereich runden die noble Optik stimmig ab.



Mit dem neuen Exclusiv legt Dethleffs den Fokus auf sieben Grundrisse für jegliche Bedürfnisse: Von Kinderbett- über Doppelbett- bis hin zu Einzelbett-Grundrissen ist alles geboten. Die Aufbaulängen erstrecken sich von 650 cm bis hin zu knapp über acht Meter. Dabei sind die beiden kleinsten Modelle Einachser, alle anderen Tandemachser. Die Breite beträgt bei allen Modellen 250 cm. Exklusiv bleibt auch das äußere Erscheinungsbild des Caravans, bei dem der Name Programm ist. Dieses wurde noch durch eine beleuchtete Zierleiste über die gesamte Seitenwand auf der Vorzeltseite ergänzt, die für ein exklusives Ambiente in den Abendstunden sorgt. Formschöne Trapezfenster, Chromzierleisten und die serienmäßige Deichselabdeckung verleihen dem Klassiker ein modernes, ansprechendes Design. Der horizontale Einbau der Integralheckleuchten lässt die Fahrzeuge breiter und damit satter auf der Straße liegend erscheinen und verleiht dem Heck eine äußerst moderne Optik.



Nicht nur beim Design bleibt sich der Exclusiv treu, er punktet auch weiterhin mit raffinierten Details wie dem stabilen Einsäulen-Hubtisch, einem ausziehbaren, geschickten Schuhfach im Eingangsbereich, hochwertigen Plisseerollos, der extrabreiten Eingangstüre und dem bequemen Coupé-Einstieg. Auch der Küchenbereich mit 4-Flamm-Gasherd, Apotheker-Flaschen-Auszug, raffinierter Arbeitsplatzerweiterung und einem großen, geräumigen Kühlschrank ist rundum durchdacht und äußerst praxistauglich. Das Kühlschrankvolumen beträgt bei den Einachser-Fahrzeugen 142 Liter mit 15 Liter Frosterfach und bei den Tandem-Achsern sogar 175 Liter mit 31 Liter Frosterfach. Noch ein Highlight: Ab sofort hat der Exclusiv Softclose-Dachschrankklappen, die sich sanft und leise schließen.



Für besonderen Schlafkomfort im Exclusiv sorgen ergonomische 7-Zonen-Matratzen in allen Festbetten. Optional können diese auch mit der einzigartigen Watergel-Schicht geordert werden, die für ein erfrischendes Kühlegefühl sorgt.



Exklusiv ist auch die umfassende Sicherheitsausstattung des komfortablen Caravans, der serienmäßig mit einer Antischlinger-Kupplung, hochwertigen Markenreifen, einem widerstandsfähigen GFK-Dach und einer selbstnachstellenden Bremse ausgestattet ist.



Zu Gunsten eines günstigeren Preises des serienmäßigen Caravans werden zukünftig besonders ausgefallene Ausstattungen, die vor allem für Liebhaber von luxuriösen Details gedacht sind, als Option angeboten – so auch zwei exquisite Lederwohnwelten oder beleuchtete Dachschrankklappen.



Für alle, die auch im Winter gerne unterwegs sind, hat der Exclusiv neben den bekannten Dethleffs Winterpaketen neue Sonderausstattungen parat, wie zwei innenliegenden Abwasser-Zwischentanks, die verhindern, dass das Grauwasser im Winter einfriert. Die Heizleistung der Warmwasserheizung wurde durch den Einsatz von zwei Doppelkonvektoren optimiert. Zudem kann zukünftig die Fußbodenerwärmung separat – sogar via App – gesteuert werden. Optionale Rahmenfenster runden den Wintereinsatz dank perfekter Isolierung ab.



Alle Grundrisse ab den 730er-Modellen sind optional auf 2,8 Tonnen auflastbar.



Der Einstiegspreis des Exclusiv liegt bei 29.599,- Euro für den 550 ER.

