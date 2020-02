Pressemitteilung BoxID: 785542 (design hotels AG)

K5: Der Vorreiter für die Neugestaltung des Finanzviertels in Tokio

Während sich die Stadt Tokio auf einen fast schon historischen Sommer vorbereitet, tritt ein ganz neuer Mitspieler der Hotellandschaft in Szene. Mit seiner Eröffnung diesen Februar, präsentiert das K5 ein völlig neuartiges Konzept; ein Mikrokomplex in dem sich Gästezimmer, Restaurants, Bars und soziale, öffentliche Räume durch „aimai“ verbinden – ein japanisches Wort, das grob übersetzt „vage“ oder „unklar“ mit rein positiven Assoziationen bedeutet. Ganz konkret sind dies 20 grosszügig bemessene Zimmer: entworfen von der schwedischen Firma Claesson Koivisto Rune und definiert durch dramatisch verschleierte Säulen, maßgeschneiderte Möbel und eine liberale Anwendung einheimischer Materialien. In dem vierstöckigen Gebäude aus den 1920er Jahren existieren die Zimmer in Verbindung mit einem Restaurant, das von einem der neusten kulinarischen Helden der Stadt geleitet wird, einer Bar im Stile einer Bibliothek und einem Café, in dem Einheimsche auf Hotelgäste treffen. Hier, im Herzen von Tokios Finanzzentrum, übernimmt K5 die Führung in dem sich schnell entwickelnden, sich neu definierendem Viertel und bereitet sich auf das Rampenlicht vor - für 2020 und darüber hinaus… www.designhotels.com/k5



Die Lage überzeugt. Im aufstrebenden Osten Tokios, im Geschäftsviertel Marunouchi und nur zehn Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, ist das K5 ein zentraler Punkt in der Stadt. Das Hotel ist der Anker im neu belebten Bezirk Kabuto-cho, dem ehemaligen Finanzzentrum Japans, wo heute Einzelhandel, Bars, Bistros und Co-Working spaces in alten Gebäuden untergebracht sind – die Umgebung des für die Tokio Börse bekannten Quartiers gestaltet sich langsam neu. Das aus Beton gebaute ehemalige Bankgebäude, heute das Hotel, stammt aus den 1920er Jahren und passt sich dementsprechend der für diese Gegend typischen klassischen Architekturästhetik an. Im Inneren hat das schwedische Designbüro Claesson Koivisto Rune (CKR) die Neugestaltung mit großer Begeisterung in Angriff genommen und dabei die ursprünglichen Merkmale des Gebäudes voll respektiert. So werden die ursprünglichen Rohbetonböden durch neuere Beläge aus demselben Material ergänzt, während traditionelle Akzente wie Zedernholz und japanische Stuckarbeiten die Authentizität und die Verbindung zur Vergangenheit des Gebäudes aufrechterhalten. Zusätzlich hat CKR, inspiriert von "aimai" als Designkonzept, eine greifbare Stimmung der Formlosigkeit in einer Reihe von Räumen umgesetzt, in denen sich verschwimmende Grenzen für vielseitige Bereiche anbieten, die im Laufe des Tages ihren Charakter verändern. So geht zum Beispiel der Empfang in einen Coffeeshop über, der sich weiter in die Weinbar erstreckt und anschliessend zum Restaurant wird. Ein gezielter Entwurf; mit Absicht vermischen sich die Räume und ihre Funktionalitäten.



Ungewöhnlich ist, dass die besondere Lage des Hotels die Beleuchtung und das Farbschema in einigen öffentlichen Räumen direkt beeinflusst hat. An der Rückseite des Hotels liegt eine arterielle Durchgangsstraße und so nutzt das Konzept von Claesson Koivisto Rune das Abblendlicht der Autos als positive Besonderheit: in alle Fenster im rückwärtigen Teil des Hotels wurde farbiges Glas für eine kaleidoskopische Lichtshow eingebaut – hier befinden sich die Hotelflure. Ähnliche Farbfeuerwerke gibt es in den Gästezimmern. Die offenen Räume werden defniert durch einen großen zentralen Schleiervorhang, der aus natürlich gefärbtem Stoff in kräftigen Indigotönen geschnitten ist. Die großzügigen Proportionen der hohen Räume werden durch die minimale Anordnung der von CKR entworfenen Sofas, Ledersessel und Blumentöpfe - um jeden verschleierten Zimmermittelpunkt positioniert - noch verstärkt. Hingucker sind die Plattenspieler mit ihrer kuratierten Vinylkollektion. Alles verbindet sich mit den von Claesson Koivisto Rune entworfenen Leuchten, vor allem mit den individuell gefertigten Lampen aus Waschi-Papier, mit Einrichtungsobjekten von Maruni und Emeco sowie mit Drucken aus der "Faciem"-Sammlung des Architekten. In den K5-Zimmern, den Junior Suiten und dem K5 Loft unterstreichen die mit Kvadrat-Textilien bezogenen zweisitzigen K5-Sofas die Schwingung des Hotels zwischen skandinavischem und japanischen Designgefühl. Vortrefflich wird dies in den fast 20 von Claesson Koivisto Rune für das Hotel entworfenen Objekten, von Sitzgelegenheiten bis hin zu Bleistiften, verkörpert. Weiter geht es in den Badezimmerbereichen, in denen maßgeschneiderte Waschbecken mit Holzbänken von Wand zu Wand, mit strengen weißen Fliesen, Zedernholzdecken und roten sowie weißen Lichttönen kombiniert werden. Die Amenities stammen von Brown Alchemist. Das "aimai" Konzept drückt sich auch in den Zimmern aus: unauffällige Trennwände aus japanischem Zedernholz zwischen Schlaf- und Badezimmern und zentral positionierte, übergroße Spiegel vermitteln in jedem Raum ein deutliches Gefühl der Kontinuität.



Das Angebot des Hotels wird durch ein Speisen-, Getränke- und Rahmenprogramm ergänzt, das den Mikrokomplex des K5 gekonnt vervollständigt. Im Untergeschoss liegt B, die erste Bar der bekannten Brooklyn Brewery außerhalb New Yorks, in dem Tacos und Craft-Bier serviert werden. Das Erdgeschoss ist Heimat des Ao, einem Fest der Mixologie und der chinesischen Medizin. Die Positionierung des Hotels als „social hub“ wird durch das Caveman, ein Spin-Off des äußerst beliebten Tokioter Restaurants Kabi, weiter unterstrichen. Unter der Leitung von Chefkoch Atsuki Kuroda präsentiert das Restaurant fortschrittliche japanische Küche in einem Raum, der sich durch Holzparkett, lange Gemeinschaftstische und rohe Betonwände auszeichnet. Etwas legerer gibt sich das Switch Coffee. Hier genießt man Kaffeespezialitäten umgeben von zahlreichem Grün - dank des benachbarten, hauseigenen Blumenladens, der sanft in diesen Raum und den Empfangsbereich übergeht. Man sieht, das K5 in der japansichen Metropole hat ein vielfältiges Angebot, welches Einheimische und Gäste gleichermaßen anspricht.



Location



Dort, wo der sich entwickelnde Kabuto-cho Distrikt an das kommerzielle Zentrum von Marunouchi und Otemachi angrenzt, ist K5 ein idealer Ausgangsort, um in die unterschiedlichsten Facetten Tokios einzutauchen. Es sind nur wenige Gehminuten zum Bahnhof Tokio, den Einkaufsvierteln Nihombashi und Ginza sowie dem kulturell hippen Osten Tokios.



Der Tokioter Flughafen Haneda (HND) liegt rund 20 km entfernt (cira 40 Minuten mit dem Taxi oder 45 Min mit der Keikyü Airport Line), während Narita International Airport (NRT) in etwa 65 km Entfernung liegt (circa 1 Stunde per Taxi oder in rund 50 Minuten per Skyliner von der Keisei-Ueno Station).



Die Lufthansa Group fliegt mehrmals täglich aus D, CH und A per Direktflug. Emirates bietet gute Verbindungen via Dubai.

