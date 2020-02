design hotels AG

Design Hotels™ repräsentiert und vermarktet eine handverlesene Kollektion von über 330 inhabergeführten Hotels in mehr als 60 Ländern weltweit. Mehr als eine Sammlung von Hotels, ist Design Hotels™ eine Ansammlung von Geschichten. Jedes der Häuser spiegelt die Ideen eines visionären Hoteliers wider, eines "Originals", der eine Leidenschaft für echte Gastfreundschaft, kulturelle Authentizität, zum Nachdenken anregendes Design und Architektur besitzt. Jeder "Original" steht für das individuelle, ästhetische und serviceorientierte Erlebnis, welches sein Hotel bietet.



In 2017 lancierte Design Hotels™ Further, eine reisende Event-Reihe für erlebnisorientierte Gastfreundschaft, die Hotels auf der ganzen Welt in temporäre Zentren einer thematischen Erkundungseise verwandeln. Die Mission hinter Further steht im Einklang mit den Werten des zukunftsorientierten Promad, einer neuen Generation von Reisenden, die progressives Reisen und globales Nomadentum umfasst. Erstmals identifiziert von Design Hotels™ in Zusammenarbeit mit der führenden Zukunftsberatungsfirma The Future Laboratory, beeinflusst die zweckbestimmte, sich selbst verwirklichende Promadic Bewegung die Zukunft der Hotelindustrie.



Design Hotels™ wurde 1993 von Claus Sendlinger gegründet und bietet seinen Mitgliedern fundierte Kenntnisse über die Reisebranche, von der Trendberatung bis zur internationalen Vertriebsrepräsentanz. Hauptsitz der Gesellschaft ist Berlin, weitere Büros befinden sich in London, Los Angeles, New York und Singapur. Executive Board Mitglieder sind: Peter Cole (CEO), Serdar Kutucu (COO) und Sascha Wolff (CFO). Im Jahr 2019 fiel der Startschuss für die Zusammenarbeit von Design Hotels™ und Marriott Bonvoy. Dies ermöglicht den Mitgliedshotels eine größere und gleichzeitig selektivere Reichweite und bietet gleichzeitig der Design Hotels™ Community den Vorteil des in der Industrie führenden Loyalitätsprogramms.