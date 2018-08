Die perfekte Kombination - Geschmack trifft auf Design

Herausragendes Essen mit modernem Design zu verbinden ist immer ein großer Balanceakt. Eine Handvoll Hotels aber beweist voller Selbstbewusstsein das Gegenteil. Von den Schweizer Alpen bis hin zu asiatischen Metropolen stellt Design Hotels™ sechs Hotels vor, die in ihren Restaurants voller Passion neue Wege gehen. Da fängt der Aufenthalt nicht beim Check-In, sondern auf dem Teller an…



Eröffnet in 2017 in der Saanen-Region, ist das Huus Gstaad gleichermaßen für seine herzliche Gastfreundschaft wie auch die exquisite Küche bekannt. Hier werden lokale Produkte modern interpretiert. Auch in Reykjavik’s ION City Hotel setzt man auf regionale Produkte. Diese werden im Sumac allerdings nicht klassisch isländisch, sondern mit Rezepturen und Gewürzen aus Nordafrika und dem Mittleren Osten verarbeitet. Ein Rückzugsort im besten Sinne ist das Bohemia Suites & Spa, welches die Schönheit Gran Canaria's aufnimmt und in den Speisen im 360 Restaurant mit Blick auf den Atlantischen Ozean widerspiegelt. In einer Stadt die für ihre Gastronomie – von Sternetempel bis Garküche – bekannt ist, sticht selbst das The Mira Hong Kong hervor. Fünf unterschiedliche Restaurantkonzepte vereint unter einem Dach – vom auf Wein fokussierte Menüs bis hin zu gesundheitsfördernden Snacks und Erfrischungen. Kreativität steht im Hotel Lone im kroatischen Rovinj ganz hoch im Kurs. In den beiden Restaurants und der Sushi Bar verschmelzen traditionelle Rezepturen mit modernen mediterranen Spezialitäten – im Fokus des jungen Teams stehen immer die frischen Zutaten aus der Umgebung des Hotels. Ein Mekka für Gourmets ist das La Maison Hotel mit seinem Louis Restaurant unter der Leitung von Martin Stopp. Kein Wunder, dass zahlreiche Leckermäuler genau deswegen den Weg ins Saarland finden…

design hotels AG

Design Hotels™ vermarktet eine handverlesene Kollektion von über 300 inhabergeführten Hotels weltweit. Diesen Häusern bietet Design Hotels™ eine internationale Plattform sowie umfangreiche Dienstleistungen von Positionierung, Vermarktung und Vertrieb bis zu Maßnahmen zur Umsatzoptimierung. Als Teil eines weltweiten kreativen Netzwerks sorgt Design Hotels™ außerdem kontinuierlich für Innovation und Austausch - in der Community, zwischen Gästen und Visionären aus anderen Branchen.



Kein Hotel bei Design Hotels™ gleicht dem anderen. Jedes besticht durch seinen Charakter, seine Geschichte und die Art und Weise, wie es sich in seine Umgebung einfügt. Alle Häuser verbindet ihre Einzigartigkeit. Sie alle sind geprägt von den Persönlichkeiten ihrer Macher, den Originals. Hoteliers, Designer und Kreativen. Erst ihre Leidenschaft macht aus guten Ideen besondere Erlebnisse.



Design Hotels™ wurde 1993 von CEO Claus Sendlinger gegründet. Hauptsitz der Gesellschaft ist Berlin, weitere Büros befinden sich in London, Barcelona, New York und Singapur. Das Unternehmen ist im Freiverkehr der Börse notiert.



Im November 2015 fiel der Startschuss für die Zusammenarbeit von Design Hotels™ und Starwood Preferred Guest (SPG®), die Mitgliedshotels eine größere und gleichzeitig selektivere Reichweite ermöglicht und der Design Hotels™- Community Zugang zu den Vorzügen des führenden Bonuspogramms der Branche verschafft. SPG® Mitglieder können in teilnehmenden Design Hotels™-Mitgliedshotels sowohl Starpoints sammeln, als auch einlösen. Als eines der drei führenden Treueprogramme von Marriott International bietet SPG seinen Mitgliedern die Möglichkeit ihr persönliches Konto mit denen von Marriott Rewards® und The Ritz-Carlton Rewards® zu verknüpfen, den Elite-Status zu erreichen und unlimitiert Punkte zu übertragen.



www.designhotels.com

www.designhotels.com/...



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren