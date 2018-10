Design Hotels™ heißt sieben neue Mitglieder willkommen

04.10.18

Es wird Herbst, das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Dessen ungeachtet sucht man bei Design Hotels™ unablässig nach neuen Hotels, die mit echter Leidenschaft und Individualität geschaffen wurden. Mit einem Mitgliederportfolio von mittlerweile mehr als 300 Hotels an über 50 Reisezielen weltweit, begeistert Design Hotels™ weiterhin anspruchsvolle Reisende mit seiner Auswahl wahrer Unikate, die in der Hotellerie gleichermaßen bahnbrechend wie authentisch sind.



Mit dem Sentidos Beach Retreat geht die Design Hotels™ Reise in das Herz des afrikanischen Kontinents nach Inhambane, Mosambik. Zwölf luxuriöse Villen huldigen hier der einzigartigen Landschaft. In der Region angefertigte Möbel stehen Seite an Seite mit südafrikanischen Kunstwerken - und die Natur tut ihr Übriges, die Gäste bei jedem Schritt und Tritt zu begeistern. Eintauchen in die taiwanesische Kultur kann man im S Hotel in Taipehs führender Lifestyle-Destination, dem Songshan Viertel. Hier orientiert sich alles, von der Kunst bis hin zu den Restaurants, an der Historie und Kultur des Landes und bietet dadurch ein unverwechselbares Erlebnis. Begleitet wird dies von einer Prise Humor und Poesie in den Zimmern und öffentlichen Bereichen, geschaffen vom Designer Phillipe Starck. Bach Suites, ein Hotel in Ho Chi Minh City, verfügt über 36 gemütliche Zimmer und Suiten, die die Ursprünglichkeit des Ortes in seinen Räumen widerspiegelt. Inspiriert von der französischen Kolonialzeit, orientiert sich das Interieur des Hotels an einem klassischen französischen Design mit schwarzen Stahlfenstern und Balustraden. Villa la Semilla an der Soliman Bay in Mexiko ist ein privates Anwesen mit fünf Schlafzimmern und beeindruckenden Gärten, einer weitläufigen Terrasse und einem Infinity-Pool. Das Anwesen, als Ganzes zu mieten, bietet seinen Gästen tropischen Luxus in unmittelbarer Nähe des angrenzenden Dschungels. Im Le Cerf Amoureux in der französischen Skiregion Cordon-Combloux-Megève verbinden sich Abenteuer und Genuss zu einem einzigartigen Chalet-Erlebnis in diesem Elf-Zimmer-Boutique-Hotel. Das hauseigene Restaurant Le Cerf, das bei Gästen und Einheimischen gleichermaßen gefragt ist, ist für sein Angebot an lokalen Köstlichkeiten bereits ausgezeichnet worden – auf geht’s also zum Après-Ski... Der Gemeinschaftssinn in Healdsburg (Kalifornien) ist groß – kein Wunder, dass man auch im Harmon Guest House ein besonderes Bewusstsein für die Gegend, nachhaltiges Wirtschaften und Unverfälschtheit pflegt. Unter der äußerst liebenswürdigen Leitung von Design Hotels™ Originals Circe Sher und Paolo Petrone verfügt dieses „Kreativzentrum“ über 39 Zimmer. Der ideale Ausgangspunkt in der Weinregion des Sonoma County, um die weltbekannte Gastronomieszene von Healdsburg zu erkunden.



