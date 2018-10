09.10.18









Aller guten Dinge sind drei. 2018 wird es das Trash Up! Festival im Depot ein drittes Mal in Folge geben. Denn manche Dinge sind einfach besser als gut. Upcycling nämlich. Keine Frage, das zentrale Thema des zukunftsweisenden Festivals gewinnt an Bedeutung - lokal bis global. Doch manchmal ist das Gegenteil von gut ... gut gemeint. Trash Up! hinterfragt deswegen im Rahmen von Vorträgen, Diskussionen, Filmvorführungen und Workshops durchaus die geforderte Nachhaltigkeit unterschiedlicher Müllvermeidungs- und Verwertungsstrategien.



Bei Trash Up! präsentiert sich eine wachsende Szene, die mit Elan einen innovativen Umgang mit endlichen Ressourcen lebt. Das geschieht praxisnah und niederschwellig. Es wird zum Mitmachen geladen, ohne den theoretischen Background zu vergessen. Wichtig ist

- und versprochen wird - dass alle Besucher*innen Spaß an diesem Festival haben.



Auf dem Programm stehen u.a. familienfreundliche Workshops zur Herstellung von eigenem Deo und Waschmittel (Unverpacktladen, Dortmund), der Bau eigener Ordnungsbrettchen aus Sperrmüll (eltingMöbel, Essen), ein Schnupperkurs Schmuck & Accessoires (Die Urbanisten, Dortmund) aber auch ein Vortrag darüber, wie sein Jahresmüll in ein Honigglas passt (Wasteland Rebel, Köln). Knackige Impulsvorträge einzelner Akteur*innen des Festivals runden das Vortragsprogramm ab. Das DEW21 Festival-Café bietet vegane Leckereien. Für musikalische Unterhaltung sorgen die DJs Dr. Štefan Funk & DJ Jupp Heimbreaks. Veranstaltungsort ist das Depot - als Gebäude selbst gecycled.



Wir bleiben unserem Motto treu: Ganz ohne geht nicht, aber weniger ist auch schon viel!



Sa, 10.11.2018 | 12.00 - 18.00 Uhr

So, 11.11.2018 | 11.00 - 18.00 Uhr



Tagesticket 5€ / 4€ ermäßigt *

Festivalticket 8€ / 6€ ermäßigt *



Kinder bis einschl. 13 Jahre und die Begleitpersonen von Menschen mit Schwerbehindertenausweis haben freien Eintritt. Das Depot ist weitestgehend barrierefrei. Das Tages- und Festivalticket sind nicht übertragbar.



*Ermäßigung f. Schüler, Studierende und Dortmund-Pass Inhaber.



Das Upcycling - Festival Trash Up! wird veranstaltet vom Depot e.V. in Kooperation mit Die Urbanisten.



Was ist neu in 2018?



Die Besucher-Resonanz auf den Festivals in 2016 und 2017 hat die Festivalmacher positiv



überrascht. Nicht nur weil es jeweils 2.000 Besucher waren, die sich in Vorträgen oder an den zahlreichen Infoständen informierten. Die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit und die große Nachfrage selber an den Workshopangeboten Erfahrungen zu sammeln - sprich: mitzumachen, führte zu der Entscheidung das Festival in diesen Angebotssektionen - möglichst niederschwellig - auszubauen. Das Resultat ist ein vielfach größeres und familienfreundliches Mitmach- und Workshop-Angebot in diesem Jahr. Der kleine aber feine Markt mit Upcyclingprodukten und eine sorgfältig recherchierte Auswahl an Vorträgen sowie das Filmprogramm runden das Konzept der verschiedenen Programmsäulen ab.



Ebenfalls neu ist das Angebot ein Festivalticket für beide Tage zu erwerben. Hier wurde darauf geachtet, die Preise so anzusetzen, dass sich möglichst viele Besucher unterschiedlicher Einkommensschichten angesprochen fühlen, das Festival zu besuchen.



UPCYCLING - WAS WIESO WARUM



Upcycling betrachtet Müll nicht einfach als Müll, sondern nutzt das darin noch enthaltene Potential. Das tut auch das altbekannte Recycling, bei näherer Betrachtung sind die beiden aber nicht mehr als entfernte Verwandte: Recycling beschreibt die Methode der Rückführung von Wertstoffen in den Produktionsprozess. Dafür müssen grundsätzlich große Mengen Energie und Rohstoffe eingesetzt werden, beispielsweise wird Altpapier zerkleinert, aufgeweicht, chemisch gereinigt und ggf. gebleicht. Danach gesiebt, gepresst, getrocknet und zugeschnitten - und das ist nur die Kurzversion des Vorgangs. Bei einer Vielzahl von Materialien, z. B. Plastik oder eben Papier, führt Recycling zu einem stufenweisen Qualitätsverlust und wird daher auch als Downcycling bezeichnet.



Beim Upcycling hingegen werden Ausrangiertes, Verpackungsmüll und sonstiger Abfall nicht als Rohstoff, sondern als wiederverwertbares Material angesehen, daher eröffnet es einen ganz neuen Blick auf die Dinge und ihren Wert. Upcycling hat viel mit Fantasie und Kreativität zu tun - und bei der Aufwertung von Müll zu Gebrauchsgegenständen oder Designobjekten sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt: der unbrauchbare Fahrradschlauch wird zur Federmappe, ein mottenzerfressener Pulli verwandelt sich in eine warme Filzmütze und ein ausgedienter Fußball macht als Lampe nicht nur Licht, sondern ist ein echter Hingucker.



Diesen Prozessen liegt keine Wissenschaft zugrunde und es gibt kein bestimmtes Handwerk, das hier der Experte ist. Upcycling hat viel mit Ausprobieren zu tun und ist daher auch mit Do-it-yourself verknüpft. Mit einfachen Mitteln wird Vorhandenes umgearbeitet und etwas Neues entsteht.



Die Botschaft lautet: Weg von Massenkonsum und Wegwerfgesellschaft, hin zu aktiver Abfallvermeidung, ressourcenschonenden Produkten und innovativen Handlungsansätzen.



DIE FESTIVALMACHER



Der gemeinnützig arbeitende Kulturort Depot hat erfolgreich die ehemalige Straßenbahnhauptwerkstatt der Dortmunder Stadtwerke erhalten, umgebaut und ihr eine neue Bedeutung als Kulturort Depot gegeben, an dem die Kreativität ihren freien Lauf nimmt.



Mehr als 40 Einzelpersonen, Gesellschaften, Vereine und Büros haben sich seit der Eröffnung 2001 etabliert. Im Depot arbeiten Architekten, Designer, Dozenten, Fotografen, Grafiker, Bildende und Darstellende Künstler.



Das Depot hat sich als Ort für Veranstaltungen mit Messe- und Marktcharakter in den vergangenen 15 Jahren weit über die Stadtgrenzen hinaus etabliert. Die in Eigenregie organisierten Veranstaltungen Nachtflohmarkt, Kinderkram und Kunstbox, aber auch von externen Veranstaltern durchgeführten Messen und Märkte wie Form & Design oder der Design-Gipfel finden regelmäßig, zum Teil mehrmals im Jahr, statt und werden mit durchschnittlich 1.500-2.500 Besuchern pro Tag gut angenommen. Ein wesentlicher Faktor spielt dabei die architektonisch herausragende und wetterunabhängige Mittelhalle im Depot.



www.depotdortmund.de Der gemeinnützig tätige Verein und Kooperationspartner Die Urbanisten verbessern das städtische Zusammenleben der Menschen vor Ort und schaffen neue Perspektiven für urbane Lebensräume in Dortmund. Die Urbanisten sind Impulsgeber, Initiator und Beteiligungsplattform - ein vielfältiges Netzwerk für die aktive Mitgestaltung der eigenen Stadt. Im Zentrum der Arbeit steht der öffentliche Raum als Schnittstelle zwischen bestehenden Kulturformen, wachsenden Strukturen und den individuellen Vorstellungen der Menschen. Das Thema Umwelt steht dabei besonders im Fokus.



www.dieurbanisten.de



Eintritt // ausschließlich an der Tagskasse



Tagesticket: 5,00 € // 4,00 € ermäßigt (Schüler, Studierende, Dortmund-Pass Inhaber)

Festivalticket: 8,00 € // 6,00 € ermäßigt (Schüler, Studierende, Dortmund-Pass Inhaber)



Kinder bis einschl. 13 Jahre und die Begleitpersonen von Menschen mit Schwerbehindertenausweis haben freien Eintritt. Der Eintritt gilt inkl. der Workshops*, Vorträge, Filmprogramm. Aufgrund des begrenzten Platzangebots können wir nicht jedem Besucher die Teilnahme an den Aktionen garantieren. Ein VVK findet nicht statt!



* Bis auf den Workshop " Futternäpfe für Hunde aus alten Paletten" (Materialkostenbeitrag in Höhe von 25€) ist das gesamte Workshop-, Vortrags-, und Filmangebot im Eintrittspreis enthalten. Eine Anmeldung zu den Angeboten ist nicht erforderlich. Einen Anspruch auf Teilnahme besteht aufgrund limitierter Plätze zu keinem Zeitpunkt.



Sonstiges

Barrierefreiheit. Das Depot ist weitestgehend barrierefrei. Eine Toilette für Menschen mit Beeinträchtigung ist vorhanden. Tiere. Hunde und andere Haustiere sind auf dem Festival leider nicht zugelassen.

