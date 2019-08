Pressemitteilung BoxID: 762955 (Depot e. V.)

Rethinking Trash Up! Die Nachhaltigkeitskonferenz im Depot

Der Kulturort DEPOT und der Verein DIE URBANISTEN haben von 2016 bis 2018 das Upcycling Festival Trash Up! veranstaltet und sich dort auf vielfältige Art und Weise mit den Themen Nachhaltigkeit und kritischem Konsumverhalten auseinander gesetzt. erhobenen Zeigefinger auf die immer brennenderen ökologischen, sozialen und ökonomischen Fragen der Zukunft einzugehen, stieß auf großes Interesse.



Die Erste Dortmunder Nachhaltigkeitskonferenz wird einerseits das offene und laborhaft von Trash Up! konsequent weiterführen. Andererseits öffnet sie sich weiteren Themenschwerpunkten des viel umfassenderen Begriffs von Nachhaltigkeit.



Die Konferenz lädt alle Menschen, Initiativen und Unternehmen dazu ein, mit Expert*Innen und Aktiven in einem Plenum und in Arbeitsgruppen zu Themenfeldern wie urbane Zukunftsfragen, Klimaschutz und Systemwechsel zu diskutieren wie kann der Wandel gelingen?“ Die methodische Umsetzung der Konferenz gibt dem Netzwerken, dem direkten Ausprobieren von Ideen oder auch einfach „utopischen“ Gedanken Raum. Trash Up und freut sich zum Beispiel mit den Workshops zum Thema Nachhaltigkeit" vernachlässigtes Thema der Nachhaltigkeitsforschung aufzugreifen. Umweltpsychologe Prof. Dr. Marcel Hunecke behandelt für uns Fragen wie: jenseits von materiellem Konsum und Wirtschaftswachstum? Und wie läss Ursachen des subjektiven Wohlbefindens für die Förderung nachhaltiger Lebensstile nutzen?



In weiteren aktuellen politischen Debatte um ein ihren Lebensraum eigenverantwortlich mitgestalten können; oder wie man als Bürger*in die eigene Heimatstadt zur Nachhaltigkeit verpflichten kann.



Die Arbeits Beteiligten in die Weiterentwicklung des zukünftigen Trash Up!













Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (