Premiere Heidi - Geißen, Gipfel, Sensationen

Am 02. November 2019 um 20 Uhr findet die Premiere von Heidi im Theater im Depot in der Immermannstr. 29, 44147 Dortmund statt. Auf Basis des Romans von Johanna Spyri (1827–1901) entsteht durch den Regisseur, Stefan Keim, eine wunderbar schräge Reise durch die Schweizer Bergwelt. Das Theater im Depot Ensemble, bestehend aus Cordula Hein, Thorsten Strunk, Sandra Wickenburg schlüpft dabei sowohl in die Charaktere des Romans als auch in die Rollen des Alm-Getiers.



Die altbekannte Geschichte vom verwaisten Mädchen, dass von ihrer Tante Dete in die Schweizer Alpen zu ihrem griesgrämigen Großvater gebracht wird, um dort ein neues Zuhause zu finden. Jedoch wird die Bergromantik jäh unterbrochen und Heidi findet sich in den Wirren der Großstadt Frankfurt wieder. Dort dient sie der Familie Sesemann, genauer gesagt deren an den Rollstuhl gefesselten Tochter Klara als Spielgefährtin. Der Regisseur, Kulturjournalist und Autor Stefan Keim zeichnet sich für die wunderbar schräge Reise durch die Bergwelt der Schweitzer Alpen verantwortlich.



Traditionsgemäß greift das Theater im Depot Ensemble bekannte literarische Stoffe auf und verwandelt sie in familiengerechte Stücke mit Augenzwinkern und Pop-kulturellen Rezeptionen.



Die Schauspieler *innen, Cordula Hein, Thorsten Strunk und Sandra Wickenburg, schlüpfen dabei nicht nur in die Rollen der Charaktere des Romans, sondern verkörpern ebenso allerlei Alm Getier.



Der Roman von Johanna Spyri hat es in mehr als hundert Jahren geschafft ein romantisches Bild der schweizer Bergwelt in etlichen Ländern zu etablieren. Die Geschichte wirft einen Blick auf den Einfluss der Heimat auf die menschliche Seele und ist eine warmherzige Erzählung über Güte und die Kraft der Freundschaft.



Regie/ Text: Stefan Keim

Schauspieler*innen: Cordula Hein, Thorsten Strunk, Sandra Wickenburg

Technik/ Licht: Benno Fotheringham. Vincent Westerweller



Premiere:

02. November 2019



weitere Vorstellungen

03. November 2019

08. November 2019

09. November 2019

10. November 2019

22. November 2019

23. November 2019



Sondervorstellungen:

31. Dezember 2019

