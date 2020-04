Pressemitteilung BoxID: 793319 (DENTTABS® innovative Zahnpflegegesellschaft mbH)

DENTTABS Zahnputztabletten ab sofort auch in den Drogerie-Märkten von Rossmann erhältlich

Die nachhaltige Alternative zur herkömmlichen Zahnpasta ist nun auch in der zweiten großen Drogeriemarktkette angekommen und landet einen erneuten Listungserfolg.



Bereits im Februar letzten Jahres konnte DENTTABS mit der Listung bei dm-drogerie markt einen großen Erfolg für sich verbuchen und schaffte es mit seinen Zahnputztabletten und deren nachhaltiger und kompostierbarer Verpackung in die Märkte der Einzelhandelskette. Nun ziehen sie mit Rossmann nach und füllen auch dort die Regale mit den innovativen Zahnputztabletten. Bisher waren die Tabletten bei Rossmann nur online erhältlich, ab sofort gibt es sie nun bundesweit auch in rund 2000 stationären Märkten.



Mit Nachhaltigkeit zum Erfolg

Mit der Verfügbarkeit der Zahnputztabletten in den beiden größten Drogeriemarktketten setzt das Berliner Unternehmen ein starkes Zeichen und treibt seine Vision von einer besseren sowie natürlichen und nachhaltigen Zahnpflege weiter voran.



Mit der Einlistung in die zweite große Drogeriemarktkette möchte die Marke nicht nur einen neuen Kundenkreis erschließen, sondern gleichzeitig die Aufmerksamkeit für nachhaltige Verpackungsalternativen steigern. Die neue Verfügbarkeit bei Rossmann setzt dafür einen weiteren wichtigen Meilenstein.



DENTTABS Zahnputztabletten gibt es bereits in praktisch allen deutschen Unverpackt-Läden, bundesweit bei Denns und in vielen Biomärkten, Reformhäusern und Apotheken. Weltweit verkauft das Unternehmen bereits in mehr als 40 Ländern und ist damit auf allen 5 Kontinenten vertreten.



„DENTTABS befindet sich nach all den Jahren nun an einem Punkt, an dem wir in den Köpfen der Menschen angekommen sind. Sie denken über uns und über ihre Zahnpflege nun ganz anders nach und setzen auf natürliche Inhaltsstoffe und nachhaltige Verpackungen – für uns ein bedeutsamer Erfolg und einen großen Dank an unsere Händler und Kunden wert“, betont Gründer und Geschäftsführer Axel Kaiser.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (