Dank verschiedener Formen und Größen entfernen interprox®-Interdentalbürsten von DENTAID Beläge restlos aus allen Zahnzwischenräumen.

Eine gründliche Mundhygiene ist das A und O bei der Vorbeugung von Karies und Zahnfleischentzündungen. Was viele nicht wissen: Zahnfleischbluten ist das erste Anzeichen für eine Zahnfleischentzündung, die sich unbehandelt zu einer Parodontitis entwickeln kann. Eine Parodontitis ist die Entzündung des Zahnhalteapparats, die sogar zum Zahnverlust führen kann. Um dies zu verhindern, muss der natürliche Zahnbelag (bakterielle Plaque) durch regelmäßiges Zähneputzen (mindestens zwei Mal täglich) entfernt werden. Mit einer gewöhnlichen Zahnbürste lassen sich jedoch nicht alle Flächen erreichen. So sollten auch die besonders gefährdeten Zahnzwischenräume, zu denen 40 Prozent aller Zahnoberflächen gehören, täglich gereinigt werden, um den oralen Biofilm restlos zu entfernen. Zahnärzte empfehlen dazu Interdentalbürsten. Mit dem breiten Sortiment von interprox® lassen sich auch kleinste Zahnzwischenräume erreichen.



Welches Bürstchen ist das richtige?



Zahnzwischenräume sind empfindlich. Um das Zahnfleisch nicht zu schädigen, sollten Interdentalbürsten in Größe und Form individuell dem jeweiligen Zahnzwischenraum angepasst werden. Der Zahnarzt oder Dentalhygieniker ist bei der Auswahl behilflich. Die interprox®-Produktpalette wurde von Experten für Mundgesundheit entwickelt. Es werden zwei Varianten in verschiedenen Größen angeboten: die interprox® Variante mit kurzem flexiblem Griff und die langstielige interprox® plus mit abgewinkeltem Bürstenkopf. Beide können für die Reinigung der Zahnzwischenräume in jedem beliebigen Bereich der Mundhöhle verwendet werden. Ebenso sind in beiden Varianten zylindrische oder konische Bürstenköpfe erhältlich – je nach individueller Präferenz! Die zylindrischen Bürstenköpfe werden in der Regel für die Reinigung zwischen den vorderen Schneidezähnen empfohlen, während letztere besser für die Zahnzwischenräume der vorderen und hinteren Backenzähne geeignet sind. Der abgewinkelte Bürstenkopf der interprox® plus erleichtert vor allem in den hinteren Bereichen den Zugang. Hochwertige Tynex® Borsten mit dem patentierten schwarz-weiß gefärbten Borstenfeld machen Plaque und Blut gut sichtbar. Die Borsten sind um einen Draht mit Kunststoffummantelung geflochten, durch die das Zahnfleisch vor dem Metall geschützt wird. Jedes Bürstchen wird mit seiner eigenen Schutzkappe geliefert.



Und so geht’s: Interdentalbürsten richtig anwenden



Die ausgewählte Bürste sollte locker eingeführt werden können, sodass nur die Borsten und nicht der Draht die Zähne berühren. Wenn der Draht am Zahnfleisch reibt oder die Bürste sich verbiegt, ist ein kleinerer Bürstenkopf zu wählen. Für eine optimale Reinigung:



1. Die richtige Bürste wählen

2. interprox® Interdentalbürsten von beiden Seiten in die Zahnzwischenräume einführen, ohne diese dabei zu drehen

3. Für jeden Zahnzwischenraum wiederholen und die Bürste zwischendurch immer gut ausspülen

4. Für die hygienische Aufbewahrung oder auf Reisen die Schutzkappe nach Gebrauch aufziehen

5. Die Bürste kann mehrmals verwendet werden



Die ideale Ergänzung zu den Interdentalbürsten ist das interprox® gel, das sowohl Fluorid als auch die plaquehemmende Substanz Cetylpyridinium enthält. So hilft es zusätzlich, Karies und Zahnfleischentzündungen vorzubeugen. Mit seiner sorgfältig ausgewählten Zusammensetzung und den speziellen Eigenschaften dringt es schnell in die Zahnzwischenräume ein.



Rutschfeste Grifffläche erleichtert die gezielte und komfortable Reinigung

Kunststoffummantelter Draht schützt Zähne und Zahnfleisch und verhindert Zahnfleischverletzungen

Plaque und Blut wird durch hochwertige schwarz-weiße Tynex® Borsten gut sichtbar

Flexibler Kopf und Griff ohne Memory-Effekt der interprox® Bürstchen für den leichteren Zugang zu allen Zahnzwischenräumen

Abgewinkelter Bürstenkopf der interprox® plus ermöglicht Reinigung schwer zugänglicher Bereiche

