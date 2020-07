Pressemitteilung BoxID: 806933 (Dennis Loos Coaching & Consulting GmbH i.G)

Dennis Loos beim European Speaker Award

Am 18. Juli ist es wieder soweit. 22 hochkarätige Speaker kämpfen um den Titel des European Speaker Awards. Heuer dabei ist auch Dennis Loos, ausgezeichneter Top-Experte, Bestseller-Autor und Mitbegründer der Dennis Loos Coaching & Consulting GmbH.



Er tritt unter anderem mit seiner Rede "Mehr Neukunden durch Social Media" an. Knapp zwei Jahre nach seiner Bucherfolg "Instaguru", mit Patrick Valentini, haben Sie zusammen die Dennis Loos Coaching & Consulting GmbH gegründet, um Firmen best möglichst bei Ihrem Weg in die Welt von Social Media zu unterstützen. Neben Ihrem Online-Kurs bieten sie auch Coachings in Unternehmen an, um gezielt Neukunden durch die sozialen Netzwerke zu gewinnen. "Die Konkurrenz ist groß und es wird definitiv eine sehr hohe Herausforderung." sagt Dennis Loos. "Das Event ist neben der Firmengründung eines meiner Highlights dieses Jahr. Unternehmensvertreter und Gäste der größten Unternehmen Deutschlands werden vor Ort sein und Ihr Urteil über uns Speaker bilden. Ich bin Dr. Emrich wahnsinnig dankbar, für die Chance, vor so einem Publikum und hochkarätigen Jury sprechen zu dürfen. Meine Rede habe ich komplett neu für den European Speaker Award vorbereitet und einige Wow-Momente eingebaut und freue mich schon sehr, sie zum ersten Mal vorzutragen."



In diesem Jahr feiert der European Speaker Award sein 10-jähriges Jubiläum. Verliehen wird der Preis zwei mal Jährlich von Gründer Dr. Martin Emrich. Wer die Top Speaker aus dem deutschsprachigen Raum live erleben möchte, hat jetzt noch die Chance sich ein Ticket via emrich@emrich-consulting.de zu sichern.



Wir drücken Dennis Loos und natürlich auch allen anderen, in Stuttgart die Daumen.

