Pressemitteilung BoxID: 803782 (DELUXE MUSIC © - Just Music Fernsehbetriebs GmbH)

DLXM SESSION: Michael Schulte

Donnerstag, 20. August 2020, 22:00 - 22:10 Uhr / WDH: Sonntag, 23. August 2020, 18:00 - 18:10 Uhr

Schon zu Schulzeiten veröffentlicht Michael Schulte über seinen eigenen YouTube-Kanal Coverversionen erfolgreicher Popsongs. Die Aufrufzahlen der Videos können sich sehen lassen. Einer breiteren Öffentlichkeit wird der sympathische Singer-Songwriter 2011 bekannt, durch die Teilnahme an der Castingshow „The Voice of Germany“. Er schafft es bis ins Finale und landet auf Platz drei - somit übrigens noch vor Kollege Max Giesinger. In den nächsten Jahren veröffentlicht Michael Schulte mehrere Alben und wird dabei unter anderem von Popstar Rea Garvey unterstützt.



2018 tritt der Sänger beim Eurovision Songcontest für Deutschland an. Nachdem er sich mit dem gefühlvollen Song „You Let Me Walk Alone“ in die Herzen aller Zuschauer singt und den vierten Platz belegt, hätte auch 2019 nicht besser für ihn verlaufen können: Nach ausverkauften Konzerten auf seiner „Dreamer“ Tour, war er mit seiner Radiohymne „Back To The Start“ und weiteren Songs auf zahlreichen Festivals und Open-Airs quer durch ganz Deutschland unterwegs. Im Oktober erschien sein bisher erfolgreichstes Album „highs & lows“. Für DELUXE MUSIC performt Michael Schulte eine exklusive Akustik-Session, die am 20. August ab 22:00 Uhr zu sehen sein wird, auch als Parallelausstrahlung in bester Bildqualität bei DELUXE MUSIC UHD auf UHD1.

