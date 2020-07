Pressemitteilung BoxID: 807413 (DELUXE MUSIC © - Just Music Fernsehbetriebs GmbH)

Bei Clos19 von Moet Hennessy spielt ab sofort die Musik

Umfangreiche Kooperation mit HIGH VIEW

Moët Hennessy steht bei den Konsumenten für hochwertigen Champagner, Weine und Spirituosen. Diese lassen sich über die eigene Online-Lifestyle Destination Clos19 einfach beziehen. Clos19 ist dabei mehr als ein Onlineshop, man zelebriert Gastfreundschaft und bietet Wissen um die ausgewählten Produkte des Hauses. Der Interessent betritt diese Welt und kommt quasi als Gastgeber wieder heraus. Er weiß mehr über Marken, Herstellung und Beschaffung, und bekommt Geschichten geliefert, mit denen er in größerer Runde glänzen kann.



Mit der eigenen TV-Show HITSHAKER DELUXE auf DELUXE MUSIC wird diese Genusswelt nun um einen Baustein, die Musik zum Drink, ergänzt. Und in Kombination mit verschiedenen Zusatzelementen stilsicher für eine breitere Zielgruppe beworben.



Jeden Samstag zwischen 23:00 und 1:00 Uhr öffnet die HITSHAKER DELUXE Bar. Die Zuschauer können sich bei einem exquisiten Drink entspannt zurücklehnen und den Abend bei einer im Look & Feel zu 100% auf Clos19 abgestimmten Sendung und handverlesenen Musikvideos genießen: große Namen, große Songs von The Weeknd bis Ellie Goulding, gemixt von unseren professionellen Hitshakern für anspruchsvolle Kenner, die wissen, was ihnen gut tut.



Flankiert wird die Aktion auf allen Social-Media Kanälen von DELUXE MUSIC und auch mit eigener Playlist auf Spotify. Darüber hinaus sind in den werblichen Umfeldern bei DELUXE MUSIC die zur Sendung passenden und eigens für Clos19 produzierten Cocktailrezepte in der Rubrik „Clos19 empfiehlt“ zu finden. Ausgedehnt wird die Partnerschaft auch auf den zu HIGH VIEW gehörenden Sender „Just Cooking“. Hier werden u.a. kurze Videos in der Kategorie „Drinks & Cocktails“ gezeigt, die aus der Zusammenarbeit von Moet Hennessy mit Partnern der Gastronomie entstanden sind.



Felix Strasser, der als Business Development Manager e-Commerce bei Moët Hennessy Deutschland das Projekt verantwortet: "DELUXE MUSIC hat unseren Wunsch nach einer maßgeschneiderten und zeitgemäßen Integration des Cocktail- und Getränkeangebots von Clos19 perfekt und professionell umgesetzt. Wir sind begeistert von HITSHAKER DELUXE und feiern diesen Beginn einer langfristig angelegten Partnerschaft".



Ulrike Unseld, die bei HIGH VIEW das Musikportfolio verantwortet, dazu: „Clos19 und Moet Hennessy passen perfekt zu DELUXE MUSIC, unserem Anspruch an Premium Inhalte und stabile Partnerschaften. Daher haben wir uns der Aufgabe, für diesen wirklich herausragenden Partner mit einem breiten Spektrum an Premium-Produkten eine individuelle Integration zu entwickeln, gerne gestellt. Nach einer sehr intensiven Auseinandersetzung mit der Philosophie des Hauses und Clos19 im Besonderen ist neben weiteren Ideen die Konzeption und Kreation für HITSHAKER DELUXE entstanden.“



ÜBER CLOS19



Clos19 ist eine Online-Lifestyle-Marke mit einem außergewöhnlichen Serviceangebot, Produkten und Erlebnissen aus der Welt der Champagner, Weine und Spirituosen von LVMH. Clos19 ist ein Onlineshop für luxuriöse Champagner, Weine und Spirituosen – und der erste seiner Art. Clos19 zelebriert die Kunst des Schenken und des perfekten Gastgebers und bietet Kunden die Möglichkeit, alles über die außergewöhnlichen Produkte der Champagner, Weine und Spirituosen der LVMH Group zu erfahren.

