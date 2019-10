Pressemitteilung BoxID: 770591 (DEICHMANN SE)

Auszeichnung für Verein aus Castrop-Rauxel

Für das diesjährige Finale des DEICHMANN-Förderpreises für Integration ist der Verein Chancenwerk e.V. aus Castrop-Rauxel nominiert - eine Platzierung unter den Top 3 auf Bundesebene ist gesichert.



In der Kategorie II "Unterstützung durch Vereine, öffentliche Initiativen und kirchliche Organisa-tionen" ist der Verein Chancenwerk für das bundesweite Finale des DEICHMANN-Förderpreises für Integration nominiert worden. 2004 gegründet, unterstützt er benachteiligte Kinder und Jugendliche mit einer Lernförderung an über 90 Koopera-tionsschulen in elf Bundesländern. Mit "cosinus", dem neu entwickelten Lernsystem, können Schüler aktuellen und vergangenen Unterrichtsstoff aufarbeiten. Chancenwerk e.V. fördert zudem die Integration von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund in die Gesellschaft und den Beruf. In den elf verschiedenen Bundesländern konnten insgesamt 6.000 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren in den letzten zwölf Monaten unterstützt werden. Die genaue Platzierung auf Bundesebene wird am 14. November 2019 bei der Preisverleihung in Düsseldorf bekannt gegeben. Insgesamt ist der seit 2005 verliehene DEICHMANN-Förderpreis für Integration mit 100.000 Euro dotiert.



In diesem Jahr zeichnet der Schuhhändler DEICHMANN bereits zum 15. Mal Unternehmen, Vereine und Schulen aus, die sich in herausragender Weise für benachteiligte Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund einsetzen. Heinrich Deichmann, Initiator und Vorsitzender des Verwaltungsrates der DEICHMANN SE, überreicht die Preise in Düsseldorf persönlich.



Unterstützt wird er dabei auch in diesem Jahr von Schirmherrin und Jury-Mitglied Fernanda Brandão, die aus eigner Erfahrung weiß, wie wichtig das Bemühen um eine gelungene Integration ist.



Ein Geben und Nehmen



Jugendliche erhalten wöchentlich eine 90-minütige intensive Lernförderung in ihrem "Problemfach" durch Studierende. Im Gegenzug verpflichten sie sich, als "Lerncoaches" den jüngeren Mitschülern einmal in der Woche beim Lernen für Klassenarbeiten zu helfen. Unter der Aufsicht von Studierenden werden so Verständnislücken aufgearbeitet und der Zusammenhalt gestärkt. Das "Geben-und-Nehmen-Prinzip" hält die Kosten der Lernförderung vergleichsweise gering.



Zusätzlich bietet das selbst entwickelte Lernsystem "cosinus" den Schülern die Möglichkeit, ihr Basiswissen zu verbessern und so für das Erlernen neuen Unterrichtsstoffes besser gerüstet zu sein. Gerade in den Hauptfächern verhindern Wissenslücken ein Vorankommen. cosinus umfasst folgende Elemente: den Basiskompetenztest, aus dessen Ergebnis individuelle Lehrmaterialien in Form von Lernheften generiert werden. Diese Hefte werden während der Lernförderung bearbeitet. Ein darauffolgender cosinus-Test, mit dem der Lernerfolg überprüft wird, dient den Eltern und Lehrkräften als gedrucktes Feedback und ermöglicht den Blick auf den aktuellen Kenntnisstand des Kindes. Zudem ist der Test die Grundlage für die Erstellung der nächsten Version von Lernheften für dieses Kind.



Durch die geringen Kosten der Lernförderung erreicht Chancenwerk e.V. viele Schüler, deren Eltern sich eine reguläre Nachhilfe nicht leisten können.

