degewo-Galerie Remise: Ausstellung von Dinah Busse

Am Mittwoch, den 11. September lädt degewo um 18.30 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung von Dinah Busse in die degewo-Galerie Remise in Pankow ein. „magnum et parvum“ ist der Titel der Ausstellung, die in der Zeit vom 12. September bis 04. Oktober gezeigt wird.



Dinah Busse wurde in Bad-Saarow / Land Brandenburg geboren und lebt seit 1966 in Berlin. 1978 begann sie sich mit Malerei und Graphik zu beschäftigen. Sie ist Gründungsmitglied der Galerie ACUD Berlin, seit 1989 alternativer Kunstverein ACUD e.V.



Dinah Busse erhielt Werkverträge der Künstlerförderung des Senats, zudem eine Förderung durch die Stiftung Kulturfond (1994), den Kunstpreis der AKB Köln (1995). Eine Kunstexpedition führte sie 1995 in die Russische Arktis. Von 1995 bis 1997 erhielt sie einen Fördervertrag mit dem Kunstverein Friedrichstadt e.V. in Berlin. Dinah Busse ist Dozentin für Malerei und Grafik an der Volkshochschule Berlin.



Zwischen 1984 und 2015 beschickte Dinah Busse 25 Einzelausstellungen und nahm zwischen 1989 und 2016 an 22 Gruppenausstellungen teil.



In den Bildern von Dinah Busse sieht man eine expressionistische Ader, die deutlich eine innere Landschaft suggeriert. Ihre Gemälde bilden vage Landschaften ab, aber die Art mit der sie die Dinge behandelt, die sie sieht, entstammt aus innerer Reflexion. Die Gemälde sind teilweise farbig, während die Farben selber eher exzentrisch sind. Aber die Stimmung (ist) vorwiegend durch Harmonie und Ruhe charakterisiert (Helsingbors Dagbladet).



Die Laudatio zur Ausstellung hält Frau Dr. phil. Sigrid Kirschniok

Die musikalische Umrahmung gestalten Jeonghwan Kim (Pianoforte) und Emilia Moana Mächtle (Oboe).

Der Eintritt ist frei.



Öffnungszeiten:

12. September bis 04. Oktober, dienstags bis freitags von 14 bis 20 Uhr.

degewo-Galerie Remise, Pankgrafenstr. 1, 13187 Berlin-Pankow | Verkehrsverbindungen: S+U Pankow, Bus 155, 225 oder Tram M1, M50 bis Pankow-Kirche.

