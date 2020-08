Pressemitteilung BoxID: 812760 (degewo AG)

Neuer Kieztreffpunkt in Lankwitz öffnet seine Türen

Der Lankwitzer Kiez hat jetzt einen neuen Nachbarschaftstreff. In der Ursulastraße 2 stellt degewo ab September diverse kulturelle und soziale Angebote für die Leute aus dem Quartier auf die Beine.



Betreiber des neuen «degewo-Nachbarschaftstreff Ursulastraße» ist die SOPHIA Berlin GmbH, ein Beteiligungsunternehmen von degewo, die den Raum im Erdgeschoss des 8-geschossigen Neubaus in der Ursulastraße 2 mit Leben füllen wird.

Der Treffpunkt im degewo-Haus soll in erster Linie die Bewohner im Quartier Lankwitz zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Gallwitzallee ansprechen.



Orientiert an den Anwohnern

degewo bewirtschaftet im Quartier Lankwitz insgesamt rund 1.500 Wohnungen. Mit einer Umfrage seien zunächst die Wünsche und Bedarfe der Nachbarschaft ermittelt worden, sagt der Leiter und Sozialpädagoge Daniel Ruven Maes. Daran werde sich das künftige Programm ausrichten.

„Schwerpunkte werden generationsübergreifende Begegnungsmöglichkeiten bilden. Das können Spielenachmittage für junge Familien, Kaffeekränzchen für Ältere, Fachvorträge, Yogakurse, eine Krabbelgruppe oder Hilfe bei den Hausaufgaben sein. Auch eine regelmäßige Sozialsprechstunde wollen wir hier anbieten. Weitere Ideen und Angebote aus der Nachbarschaft sind herzlich willkommen.“



Am 3. September 2020 um 15.00 Uhr geht der neue Treff mit einer kleinen Feier an den Start. Auch Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) wird an diesem Tag vorbeischauen.



degewo-Nachbarschaftstreff Ursulastraße

Ursulastraße 2

12249 Berlin

E-Mail: maes@sophia-berlin.de | www.sophia-berlin.de



Öffnungszeiten:

Montag 15.00 – 17.00 Uhr Sozialsprechstunde

Donnerstag 15.00 – 17.00 Uhr Kaffeekränzchen

18.00 – 19.00 Uhr Yoga auf der Wiese (bei schönem Wetter)



Weitere Angebote sind geplant.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (