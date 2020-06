Pressemitteilung BoxID: 803527 (DEGEMED - Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e. V.)

DEGEMED-Mitgliederversammlung mit 1. Corona-Branchenumfrage

Im Rahmen ihrer digitalen Mitgliederversammlung hat die DEGEMED als erster Branchenverband Reha-Einrichtungen nach ihren Erlebnissen während der Corona-Pandemie befragt.



Aufgrund der Corona-Pandemie musste die ursprünglich für April geplante Mitgliederversammlung auf den heutigen Tag verlegt werden. Die DEGEMED organisierte sie darüber hinaus als Video-Konferenz mit gestraffter Agenda und Online-Umfrage. Die Abstimmungsergebnisse bildeten die Grundlage für eine weitere Diskussion und die Ableitung von Aufträgen an den Verband.



Kurze Berichte der Vorstandsvorsitzenden Dr. Constanze Schaal und des Geschäftsführers Christof Lawall legten die aktuelle Arbeit des Verbandes dar. Auch mit Blick auf die Umfrage-Ergebnisse hielt Schaal fest: „Die Reha-Einrichtungen in Deutschland sind systemrelevant und beteiligen sich seit dem ersten Tag an der Bewältigung der Pandemie: Sie entlasten Krankenhäuser und gewährleisten unter erschwerten Bedingungen die medizinisch notwendige Anschlussversorgung. Nun stehen wir vor der Aufgabe, die Regelversorgung schrittweise wieder hochzufahren. Medizinische Rehabilitation in Zeiten einer Pandemie bedeutet aber einen erheblichen Mehraufwand.“



Ganz konkret ist damit der sich multiplizierende Zeit- und Kosteneinsatz gemeint, den eine Regelversorgung unter Sicherstellung des Infektionsschutzes mit sich bringt. Mitarbeiter und Rehabilitanden müssen sich völlig neu organisieren und alle internen Prozesse überdenken und gegebenenfalls anpassen. Abstände richtig einzuhalten meint beispielsweise, dass Gruppen geteilt und parallel therapiert werden. So muss ein Therapeut wesentlich mehr arbeiten oder es müssen mehr Therapeuten eingesetzt werden.



„Gemeinsam mit den gesetzlichen Reha-Trägern wollen und müssen wir Lösungen entwickeln. Die Branche hat ihre Hausaufgaben gemacht, Vorschläge erarbeitet und eingereicht. Corona-Zuschläge können dabei Versorgungssicherheit herstellen, indem sie die wirtschaftliche Stabilität der Kliniken und damit eine dauerhaft stabile Versorgungsstruktur unterstützen“, fordert Schaal.



Eine nächste Online-Mitgliederkonferenz wird außerplanmäßig bereits im September stattfinden, um den Erfahrungsaustausch in der Krise weiterhin zu gewährleisten.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (