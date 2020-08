Pressemitteilung BoxID: 809792 (DEG Eishockey GmbH)

DEG-Saisonstart: "Nun gibt es endlich ein konkretes Szenario"

Fans und Förderer der Düsseldorfer EG haben seit heute ein Stück mehr Planungssicherheit. Denn die PENNY DEL beabsichtigt, ihre neue Saison am 13. November 2020 zu starten. Voraussetzung dafür ist sowohl die rechtliche, als auch die wirtschaftliche Situation der Clubs und der Liga im Kontext der Corona-Pandemie.



Stefan Adam, Geschäftsführer der DEG Eishockey GmbH: „Nun gibt es endlich ein konkretes Szenario. Sollte die bundesweite und regionale Corona-Pandemie-Lage es zulassen, können wir ab November im ISS DOME vor Zuschauern Eishockey spielen. Das war und ist unser Ziel. Wir werden nun die weiteren Aspekte einer Saisonplanung wie den Trainingsauftakt und das Vorbereitungsprogramm des Teams auf den Starttermin 13. November anpassen. Voraussetzung bei allen Maßnahmen ist natürlich die Genehmigung der zuständigen Behörden. Das Düsseldorfer Hygiene-Konzept ist aber bereits dank intensiver Unterstützung durch die Stadt Düsseldorf und D.LIVE sehr gut ausgearbeitet und sehr fundiert. Wir haben da eine hervorragende Basis.“



Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL: „Durch diese Entscheidung haben alle Beteiligten mehr Planungssicherheit. Die Interessen des DEB in Sachen Deutschland-Cup sowie der Champions Hockey League im November sind von uns berücksichtigt worden. Selbstverständlich wissen wir, dass sich die Rahmenbedingungen in diesen Corona-Zeiten immer wieder ändern können. Daher können wir nur starten, wenn von den Behörden grünes Licht kommt und hierbei für die Clubs ein Spielbetrieb wirtschaftlich darstellbar ist. Besonders die individuellen Hygienekonzepte vor Ort sind nun extrem wichtig. Daran arbeiten alle Beteiligten in den Clubs weiterhin mit Hochdruck, damit wir von unserer Seite alle Parameter erfüllen, um in den Spielbetrieb mit Zuschauern einsteigen zu können.“



Ein konkreter Spielplan soll voraussichtlich Mitte September veröffentlicht werden. Weiterhin in Planung ist ein Vorbereitungsturnier mit allen 14 Clubs im Vorfeld der Saison. Eine genaue Terminierung sowie der Austragungsort wird derzeit mit den Partnern der Liga besprochen.

