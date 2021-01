Die DEG-Sponsorenfamilie wird erneut ein Stück größer: Die AERMEC Deutschland GmbH wird neuer Team Partner und Klimapartner der Rot-Gelben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird das Unternehmen u.a. an jedem Spieltag einen DEG-Profi zum offiziellen AERMEC-Botschafter ernennen. Dieser wird dann am jeweiligen Standort die Eisqualität aus Sicht eines Profis beurteilen. Das Engagement von AERMEC Deutschland läuft zunächst bis zum Ende der Saison.



Benedict Fonseka, Geschäftsführer AERMEC Deutschland GmbH: „Klimatisierung und Eishockey – das passt einfach. Eis und die richtige Temperatur ist für die Sportart elementar und da kommen wir ins Spiel: Unser Unternehmen ist der Experte, wenn es um Klimatisierungsfragen geht. Wir sind uns sicher, dass beide Seiten von dieser Zusammenarbeit profitieren werden.“



Christopher Schlenker, Director Key Account & Partnership: „Wir freuen uns, mit AERMEC Deutschland jetzt einen Experten für das richtige Klima an Bord zu haben. Das Unternehmen bietet eine breite Produktpalette und spricht dabei sowohl Geschäftskunden, als auch den Privatkundenbereich an. Die DEG verfügt über ein breites Business-Netzwerk sowie eine interessante Zielgruppe. AERMEC Deutschland und die DEG – das passt einfach gut zusammen.“



Über AERMEC Deutschland GmbH



AERMEC ist eine der führenden Marken für die Klimatisierung von Büros, Hotels sowie Industrie- und Prozesskälte. Die Priorität ist umweltfreundliche Lösungen mit allen Produkten und Dienstleistungen der Marke AERMEC zu bieten. Somit kann AERMEC den anspruchsvollsten Marktbedürfnissen gerecht werden

