GOLDMEISTER: Wenn Swing auf deutschen HipHop trifft

07.09.18

Swing und deutscher Rap passen nicht zusammen? Die Band GOLDMEISTER beweist das Gegenteil. Phil Ohleyer und Chris Dunker lassen mit ihrem Debütalbum „Alles Gold“ (Deutsche Grammophon) die Zwanziger Jahre aufleben und machen sich mit Brass, Banjo und Klavier die Songs von den Fantastischen Vier, Peter Fox, Freundeskreis, Jan Delay und anderen zu eigen. Dieser „neue alte“ Sound ist einmalig und sorgt dafür, dass man nicht mehr still stehen kann! Nach ersten erfolgreichen Club-Gigs im Juni lädt GOLDMEISTER im Oktober und Dezember 2018, auf Deutschland-Tour live mit ihnen zu swingen. Tickets für die Konzerte in Hamburg, Köln, München, Frankfurt, Leipzig und Berlin sind ab sofort erhältlich!



In ihrem „Herrenzimmer“ hatten Phil und Chris eine Schnapsidee, die schneller als gedacht Gestalt annahm. Bereits der Name GOLDMEISTER deutet auf die zwei Hauptkomponenten hin, die in ihrem hochgradig tanzkompatiblen Mix stecken: Die Goldenen Zwanziger Jahre und der HipHop, der in den USA unter anderem von Grandmaster Flash aus der Taufe gehoben wurde.



Kurz vor der Schwelle der Zwanziger Jahre des 21. Jahrhunderts gilt es, aus dem Füllhorn verschiedener Traditionen progressiver Tanzmusik den Partysound der Zukunft zu formulieren. GOLDMEISTER hat diesen Sound gefunden. Auf dem Papier lässt sich freilich nur schwer in Worte fassen, warum die beiden Komponenten Rap und Oldtime Jazz hier so gut zusammenfließen, denn der Sound und die Grooves gehen über den Bauch direkt in die Beine. Für jeden ihrer Songs finden GOLDMEISTER genau das passende Vehikel, damit die Raptexte mit Pauken, Trompeten und Karacho über den Tanzboden schwingen.



Dank TV-Auftritten beim ZDF-Morgenmagazin oder Fernsehgarten sowie vor tausenden von Fußballfans auf der WM-Fanmeile in Berlin machten sich Phil und Chris bereits auf großen Bühnen einen Namen.



Live bringen Phil Ohleyer und Chris Dunker die verswingten Perlen des deutschen HipHop -allesamt mit Goldstatus - ihres Albums „Alles Gold“ aufs Parkett. Mit der Bandbreite ihrer Songs machen die beiden deutlich, welche Energie und Spielfreude in ihnen steckt: „Sie ist weg“ oder „Klar“ animieren innerhalb von Sekundenbruchteilen zum Tanzen, eine Ballade wie „Mit dir“ lädt hingegen zum romantisch-entspannten Engtanz oder Mitswingen ein. Eines steht fest: Gemeinsam mit der 6-köpfigen Band Ragtime Bandits und Lutz Krajenski (ehemaliges Bandmitglied und Arrangeur von Roger Cicero) werden die Konzerte von GOLDMEISTER zum Tanz auf dem Vulkan.



„Alles Gold“-Tour 2018



22.10.2018 Hamburg Mojo

23.10.2018 Köln Club Bahnhof Ehrenfeld

17.12.2018 München Technikum

19.12.2018 Frankfurt Club der Jahrhunderthalle

20.12.2018 Leipzig Täubchental

21.12.2018 Berlin Musik & Frieden









