Fritz Bauer Institut in Frankfurt am Main erhielt neue Direktorin

Prof. Dr. Sybille Steinbacher übernahm am 1. Mai 2017 die Direktion des Fritz Bauer Instituts und, damit verknüpft, die bundesweit erste Holocaust-Professur an der Frankfurter Universität. Die Historikerin leitet derzeit noch das Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien.



Steinbacher ist eine renommierte Expertin auf dem Gebiet der Holocaust-Forschung und kann einschlägige Forschungsarbeiten dazu vorweisen. Bei der Professur, die in den Fachbereichen Philosophie und Geschichtswissenschaften an der Goethe-Universität angesiedelt sein wird, handelt es sich um eine Kooperationsprofessur mit dem Fritz Bauer Institut, die vom Land Hessen mit zusätzlichen Euro 150.000 jährlich gefördert wird.



Der neue Lehrstuhl ist zugleich mit der Leitung des Fritz Bauer Instituts verbunden, das die Landesregierung auch weiterhin mit einer Förderung in 2017 in Höhe von Euro 375.100 unterstützt. Damit stehen für die Holocaust-Professur und das Institut künftig insgesamt über Euro 500.000 aus Landesmitteln zur Verfügung. Dazu kommen die institutionelle Förderung des Fritz Bauer Instituts durch die Stadt Frankfurt am Main und die Unterstützung durch den Förderverein Fritz Bauer Institut e.V.



Im Sommersemester 2010 hatte Sybille Steinbacher bereits die Gastprofessur des Fritz Bauer Instituts zur interdisziplinären Holocaust-Forschung an der Goethe-Universität Frankfurt inne. Seit 2010 ist sie Universitätsprofessorin für Zeitgeschichte/Vergleichende Diktatur-, Gewalt- und Genozid-Forschung an der Universität Wien; seit 2014 Korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

