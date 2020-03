Pressemitteilung BoxID: 791977 (DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e. V.)

Jetzt am Alfred Gerardi Gedächtnispreis teilnehmen

Alfred Gerardi hat als einer der Pioniere des Direktmarketings bereits vor vielen Jahrzehnten den Weg für die heutige Data Driven und Dialogmarketingbranche geebnet. Zu seinen Ehren vergibt der DDV seit 1986 einmal jährlich den Alfred Gerardi Gedächtnispreis (AGGP) an den wissenschaftlichen Nachwuchs.



Hochschulabsolventen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können ab sofort ihre Abschlussabeiten zu diesem Wettbewerb einreichen. Zur Wahl stehen die drei Kategorien "Dissertation", "Master-/ Diplomarbeit" und "Bachelorarbeit". Die Arbeiten sollen sich schwerpunktmäßig mit einem aktuellen Thema des Dialog- und Data-Driven-Marketings befassen, etwas Neues aufgreifen und im Ergebnis einen Wissensfortschritt mit verwertbaren Erkenntnissen für die Marketingpraxis erbringen.



"Der DDV setzt seit vielen Jahren im Bereich Bildung und Forschung auf enge Hochschulkontakte und fördert Forschung und Lehre auf vielfältige Weise: Hochschullehrern steht eine kostenlose DDV-Mitgliedschaft offen, der Verband bietet Plattformen des Austausches wie den wissenschaftlichen Kongress für Dialogmarketing oder den Sammelband "Dialogmarketing Perspektiven", sagt DDV-Präsident Martin Nitsche.



Die Sieger stellen ihre Arbeiten am 1. Oktober auf dem 15. wissenschaftlichen interdisziplinären Kongress für Dialogmarketing an der FHDW Hannover vor und bekommen ihre Auszeichnung und ein Preisgeld in Höhe von jeweils 2.500 Euro überreicht. Der Alfred Gerardi Gedächtnispreis wird vollständig gesponsert durch die Printus GmbH, Offenburg.



Einsendeschluss für den Nachwuchs-Wettbewerb des DDV ist der 30. Juni 2020.



Alle Informationen zum AGGP unter: http://www.aggp.de/

