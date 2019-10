Pressemitteilung BoxID: 773654 (DAVOSA International Bohle GmbH)

Die DAVOSA Argonautic Bronze TT kombiniert das Beste aus Vergangenheit und Gegenwart

Bronze - Das neue Gold der Taucher

Bronze war eine der ersten von Menschen hergestellten Legierungen und lange Zeit das Material der Wahl für Geräte, Waffen und Werkzeuge. Ende des 19. Jahrhunderts, als die Profession des Berufstauchers aufkam, und deren Ausrüstung eine rasante Entwicklung aufnahm, verwendete man die Marine-Bronze zur Herstellung druckfester Taucherhelme. Der Grund dafür ist, dass Kupferlegierungen, aus denen Bronze besteht, eine beachtliche Beständigkeit gegenüber Seewasserkorrosion haben, die sogar deutlich höher als Edelstahl ist. In der Seefahrt setzte man vor diesem Hintergrund bei Bauteilen, die in ständigem Kontakt mit Meerwasser waren, schon lange auf dieses Material. Marine-Bronze erhält im Übrigen bei Kontakt mit Sauerstoff und Meerwasser eine matte dunkle Patina, die den Tauchern eine bessere Tarnung unter Wasser verschaffte. Bronze war somit für viele nautische Geräte und die ersten Taucherglocken das Material der Wahl. Inspiriert durch den geschichtlichen Hintergrund der Bronze in Verbindung mit dem Tauchen, hat DAVOSA die neueste Taucheruhr DAVOSA Argonautic Bronze TT entwickelt. Nachdem die im letzten Jahr von DAVOSA lancierte Argonautic Bronze mit komplettem Bronze-Gehäuse innerhalb kürzester Zeit vergriffen war, erscheint das ebenfalls auf 300 Exemplare limitierte Nachfolgemodell im zweifarbigen Design (TT = Two Tone).



Die DAVOSA Argonautic TT zeigt auf den ersten Blick, dass sie Welten verbindet: die von Land und Wasser, die von Tauch- und Landgängern, die von Tradition und Innovation oder auch die von elegantem Accessoire und präzisem Werkzeug. Am auffallendsten ist die Optik der DAVOSA Argonautic Bronze TT: Während das Gehäuse aus satiniertem Edelstahl gefertigt ist, besteht die markante Lünette mit Leuchtpunkt im Dreieck auf der Zwölf aus dem jahrhundertealten nautischen Material Marine-Bronze. Strahlt sie zuerst in einem rötlich warmen Goldton, wird dieser im Laufe der Zeit oxidieren und eine unverwechselbare Patina entwickeln, die jedes Stück zum Unikat macht. Keine Uhr wird später der anderen Gleichen. Das schwarze strukturierte Zifferblatt unter dem kratzfesten und entspiegelten Saphirglas trägt passend Vintage SuperLumiNova in der Farbe „Old Radium“ auf Indexen und Zeigern. Schwarz ist auch das wassertaugliche, 22 mm breite integrierte Kautschuk- Armband mit Edelstahl-Faltschließe. Insgesamt eine Kombination, die ebenso elegant wie markant ist. Dafür stehen nicht zuletzt auch die 43 mm Durchmesser und 13,5 mm Höhe des Gehäuses.



Präzision und Zuverlässigkeit



Unter Wasser punktet die DAVOSA Argonautic TT mit allen Eigenschaften einer professionellen Taucheruhr: Das Gehäuse mit verschraubter Krone und Boden ist bis 300 Meter wasserdicht und auf der 10-Uhr-Position mit einem manuellen Heliumventil ausgestattet – das schützt Uhr und Taucher gleichermaßen: Bei geöffnetem Ventil entweichen die leichteren Helium-Moleküle zuerst aus dem Gehäuse und verhindern damit, dass Glas und Glasdichtung durch Überdruck gesprengt werden und die Uhr ihre Funktion als zuverlässiger Zeitmesser behält. Tauchzeiten lassen sich über den drehbaren Lünettenring exakt einstellen – und dank des klar strukturierten Zifferblattes mit SuperLumiNova auf den Indexen und Zeigern lassen sie sich auch unter Wasser jederzeit schnell und deutlich ablesen.



Unabhängig davon, in welcher Welt die DAVOSA Argonautic Bronze TT getragen wird, präzise und zuverlässig arbeitet sie immer: Dafür sorgt das Schweizer Automatikwerk DAV 3021 mit einer Gangreserve von 38 Stunden. Und die individuelle Gravur der Modellnummer auf dem Gehäuseboden sowie die aufwendige Holzverpackung erinnern daran, dass sie ein exklusives Einzelstück bleibt. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 898,– Euro.



Somit darf auch die neueste DAVOSA Argonautic Bronze TT zum neuen Gold der Taucher auserkoren werden.



DAVOSA Argonautic Bronze TT Limited Edition im Überblick:



⋅ Referenz: 161.526.55

⋅ Schweizer Automatikwerk DAV 3021

⋅ Gangreserve 38h

⋅ Gehäuse aus satiniertem Edelstahl

⋅ Lünette aus Marine-Bronze mit Leuchtpunkt

⋅ verschraubte Krone und Boden

⋅ kratzfestes und entspiegeltes Saphirglas

⋅ Wasserdicht bis 300 Meter (30 ATM)

⋅ Vintage SuperLumiNova® in „Old Radium“ auf Indexen und Zeigern

⋅ manuelles Heliumventil

⋅ integriertes Kautschuk-Armband mit Edelstahl-Faltschließe, Bandanstoß 22mm

⋅ limitiert auf 300 Stück, einzeln nummeriert

⋅ Maße: Ø 43mm, Höhe 13,5mm

⋅ Preis: 898,- Euro





