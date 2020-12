Pop ist tot? Es lebe der Pop! Zwischen Retro-Akzenten und buntem Futurismus ist die Liebe zur Popkultur stärker denn je. Doch das Revival der 1980er und 90er-Jahre ist eine stilistische Gradwanderung. Die Wäscherei setzt sich mit außergewöhnlichen Neuentdeckungen an die Spitze der Trends.



Popkultur lebt von den Zitaten an vergangene Epochen, Genres und Stilikonen. Doch während manche hier lediglich abschreiben und Trash feiern, sucht die Wäscherei, das Möbelhaus in Hamburg, aktiv nach Neuinterpretationen des Populären. Und sie ist fündig geworden: Mit einer Vielzahl an jungen Marken zeigt das Haus, wie der Pop-Trend alte Gestaltungsmuster herausfordert.



Unter den neuesten Objekten sind auffallende Bilder mit integrierten Neonröhren, die das Zuhause in die Zeiten von Boogie Nights und Rollschuhdisco versetzen. Auch die analoge Wandkunst nimmt den Neon-Trend auf und lässt Air Jordans, pinke Donuts und Campbell‘s Tomato Soup – Andy Warhol lässt grüßen! – in leuchtenden Farben und Effekten strahlen. Oder lieber etwas dezenter? Barocke Bildmotive werden mit Smartphones, Chipstüten oder Sneakern inszeniert und brechen mit althergebrachten Traditionen ebenso humorvoll wie stilsicher.



Passend dazu: aufblasbare Möbel in knalligen Farben und quietschender Retro-Optik. Ob in lautem Orange oder in Graffiti-Optik, wer das Besondere sucht, kann tief im Pop-Universum eintauchen. Wer es etwas gediegener mag, setzt die Dekorationsobjekte punktuell ein und inszeniert einen effektvollen Kontrast zum übrigen Interior. Als Inspiration setzt die Wäscherei auf zwei neue Kojen, wie die 8-Quadratmeter-Nischen im Möbelhaus genannt werden: Die Graffiti-Koje zeigt einen farbenfrohen 80er-Look in Perfektion, während die Disco-Koje die Sehnsucht spüren nach Pop und Disco im öffentlichen Raum spüren lässt.



Sofa Tortilla bei den Iconic Awards ausgezeichnet



Innovatives Design zeigt die Wäscherei auch im Möbelbereich. Sofa Tortilla – das mutige Eigendesign der Wäscherei – wurde soeben in die Selection der ICONIC AWARDS 2021 berufen. Das kreative Design mixt futuristische Rundungen mit Retro-Charme zu einem individuellen Möbelobjekt. Die Bezugsstoffe und Farben der einzelnen Kissen sind frei wählbar und erlauben spielerische Gestaltungen. Damit trifft das Hamburger Möbelhaus genau den Zeitgeist und freut sich über die Auszeichnung des ICONIC Awards. Michael Eck, Geschäftsführer der Wäscherei: „Design muss auch mal etwas lauter sein. Der Trend zu Neon, Retro und Pop zeigt in eine erfreuliche Richtung und bietet einen angenehmen Kontrast zum vorherrschenden Minimalismus. Unsere Kunden honorieren das - die Suche nach echten Innovationen, kleinen Newcomern und kreativen Designobjekten zahlt sich damit aus.“



Videoimpressionen:

https://www.youtube.com/watch?v=dzbCyNtl070

