Mediterranes Flair bei der "Maison & Jardin"

Im Herrenhof in Mußbach präsentieren sich Trends und Exquisites für Haus, Garten und Lifestyle vom 24. bis 26. Juli 2020

Lila blühende Lavendelfelder, der Duft provenzialischer Seife oder der Genuss eines sonnenverwöhnten Rotweines - all das erweckt die Sehnsucht nach mediterranem Leben, nach sommerlichen Abenden, nach Entspannung im Grünen. Doch warum so weit fahren, wenn wir uns all dies nach Hause holen können? Quasi Urlaub im eigenen Garten machen dürfen? Einen kleinen Vorgeschmack auf dieses mediterrane, idyllische Ambiente bietet die Maison & Jardin Mußbach. In diesem Jahr feiert die beliebte Veranstaltung ihr 10-jähriges Jubiläum und lädt traditionell in den Herrenhof in Neustadt-Mußbach ein. Vom 24. bis 26. Juli können die Besucher diesen außergewöhnlichen Ausstellungsort entspannt genießen. Man schlendert vom wundervoll gelegenen Herrenhof über den im südländischen Stil gehaltenen Innenhof des Weinguts Weik und zur Weinbiet Manufaktur. Von nah und fern reisen die Aussteller an, um ihre besonderen Produkte anzubieten und Lust auf neue, schöne Dinge zu machen. Dazu zählen neben einer interessanten Zusammenstellung trendiger Gartenideen unter anderem auch besondere Pflanzen, Kunsthandwerk, Schmuck und Mode.



Margit Metzger als Projektleiterin der Veranstaltung legt großen Wert darauf, dass die Aussteller dem exklusiven Rahmen der Maison & Jardin entsprechen. So ist es ihr auch in diesem Jahr wieder gelungen, handverlesene, sehr hochwertige Händler gewinnen zu können.



Die Orangerie und Weinbiet Manufaktur verwandelt sich in ein Gartenparadies und präsentiert eine große Auswahl an heimischen und mediterranen Pflanzen, die bei keiner Maison & Jardin fehlen dürfen. Dazu passend gibt es Gartenhandschuhe und fröhlich-bunte Gartenbesen. Design-Wasserspiele aus Corten- und Edelstahl sind wahre Hingucker. Ausgefallen ist auch eine Wassernebel-Anlage. Sie sorgt für die Kühlung der hauseigenen Terrasse als angenehme Erfrischung an heißen Sommertagen. Die Softup-Whirlpools von Whirlpool & Living wiederum sind Klassiker und erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit.



Was wäre ein Sommerabend ohne Leckereien vom Grill? Da kommt der außergewöhnliche, mobile Profi Grill- und Holzbackofen von Flamero genau richtig. Wer sich in Erinnerung an südländische Urlaube zu Hause mit mediterranen Delikatessen verwöhnen möchte, dem seien Öle, Gebäck, Pesto, Brände, Pasta, Chutney und weitere italienische Spezialitäten, wie eingelegte Artischocken, Oliven, Tomaten und Champignons ans Herz gelegt. Gewürzmischungen mit Kampot Pfeffer sowie Pfeffermühlen und Mörser von Uncle's Pepperfarm bringen die richtige Würze auf den Tisch.



Sich weiter mit schönen Dingen zu belohnen, das gelingt mit edlem Schmuck, der sich an den Ständen der Händler präsentiert. Darunter edle Goldschmiedearbeiten, edelsteinbesetzte Schmuckstücke und Unikate aus angesagten Manufakturen. Exklusiv wird es auch bei der Mode, unter anderem mit Maßschuhen von Vickermann und Stoya. Auf Kunstliebhaber warten farbenfrohe Acrylbilder, auch in abstrakter Kunst, von Elvira Riffel und Siebdruckarbeiten von Klaus Kadel-Magin. Kunstvoll gestaltete Lampen aus fünfhundert bis sechshundert Jahre altem Olivenholz bringt Monoart mit nach Mußbach.



Die Maison & Jardin ganz im Zeichen der allgemeingültigen A-H-A Regeln. Weitere Informationen unter www.maison-et-jardin.de. Die Veranstaltung ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 9 Euro, Kinder bis einschließlich 17 Jahre genießen in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. An einer Kasse vor Ort sind Eintrittskarten erhältlich. Online-Tickets können unter www.maison-et-jardin.de/Maison-et-Jardin-Mussbach.html vorab gekauft werden, natürlich gibt es auch eine Tageskasse. Dieses Jahr steht ein Eingang über den Herrenhof zur Verfügung; der Ausgang erfolgt über die Weinbiet Manufaktur.



Für den Besuch der Maison & Jardin steht ausreichender Parkraum in unmittelbarer Nähe des Ausstellungsgeländes zur Verfügung. Der Veranstalter weist darauf hin, dass das Tragen einer Mund- und Nasenmaske während des Besuchs obligatorisch ist.





