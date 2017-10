Danfoss City - Erleben Sie, wo modernste Lösungen Ihren Komfort verbessern!

Viele Menschen kennen Danfoss aus ihrer Wohnung oder ihrem Haus – die Danfoss Heizkörperventile sind weit verbreitet. Doch dies ist nicht mal die Spitze des Eisbergs an Lösungen, wo Danfoss das Leben schöner und viele Prozesse (Energie-)effizienter gestaltet.



Danfoss konzentriert sich als weltweit tätiger Konzern auf Lösungen für die Bereiche Energie, Infrastruktur, Nahrungsmittel und Klima. In der jetzt eröffneten Danfoss City, einer neuen Plattform mit einer virtuellen Stadt im Internet, die Sie unter city.danfoss.com besuchen können, erfahren Sie über die Möglichkeiten moderner Technik. Erleben Sie, wie die vier Säulen von Danfoss, Heating, Cooling, Drives sowie Power Solutions, immer wieder Maßstäbe bei Energieeffizienz und Innovation setzen. Alle Lösungen des Unternehmens zielen darauf ab, mehr mit weniger zu erreichen, d. h. Prozesse optimal zu gestalten, die Energieeffizienz weiter zu erhöhen und das Leben und die Welt etwas schöner und komfortabler zu machen.



Jetzt können interessierte Besucher der neuen Danfoss City erleben, in welchen Bereichen Danfoss für mehr (Energie-)Effizienz sorgt. Darunter sind Anwendungen wie Bau- und Agrarmaschinen, Wasseraufbereitung, Heizung und Klimatisierung von Gebäuden oder auch die Kühlung in Supermärkten. Weitere Anwendungen finden Sie in der Schifffahrt, bei technischen Großanlagen oder öffentlichen Gebäuden.



Danfoss City ist eine große und großartige Stadt, die alle Bereiche einer modernen Großstadt widerspiegelt. Und zeigt, wie wir alle ein bisschen zu einem besseren Klima und reduziertem Energieverbrauch beitragen können.



Genießen Sie den Aufenthalt in Danfoss City – und nehmen Sie sich Zeit für einen Rundgang durch eine moderne Stadt, mit ihren zeitgemäßen Lösungen im Bereich Heating, Cooling, Drives und Power Solution (Mobil-Hydraulik), um einen einmaligen Überblick über die Möglichkeiten für die Zukunft zu erhalten. Engineering Tomorrow!

Danfoss GmbH

Danfoss gehört im Bereich energieeffizienter Lösungen, die einen Beitrag im Kampf zum Klimawandel leisten, zu den weltweit führenden Unternehmen. Unsere Kernkompetenzen sind das Kühlen von Lebensmitteln, Komponenten für Klimaanlagen, das Heizen von Gebäuden sowie die Regelung elektrischer Antriebe, wie auch Lösungen in Bereichen der erneuerbaren Energie. Zum Konzern gehört auch Danfoss Power Solutions, ein auf dem Sektor der Mobilhydraulik mit an der Spitze stehendes Unternehmen. Unser Wissen auf dem Feld des Energiesparens erwarben wir in über 75 Jahren. Heute beschäftigt Danfoss weltweit mehr als 25 000 Mitarbeiter. 140 Vertriebsgesellschaften sind über den Globus verteilt. Mehr über Danfoss unter www.Danfoss.at, über energieeffiziente Lösungen unter http://www.danfoss.com/... (englisch) oder www.danfoss.at/drives (deutsch).



